Владельца кафе в Керчи осудили за массовое отравление клиентов

Керченский суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы и взыскал крупную компенсацию с владельца крымского суши-бара, в котором отравились едой почти 30 человек. Об этом “Ъ” сообщили в прокуратуре Крыма.

Инцидент произошел в октябре 2024 года в Керчи, когда после посещения кафе за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 27 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. У всех впоследствии выявили сальмонеллез. СКР региона возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего владельца заведения о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей.

По версии следствия, предприниматель допустил к работе сотрудников, не проходивших обязательный медосмотр. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции, по мнению правоохранителей.

Помимо ограничения свободы судом также удовлетворены иски 13 несовершеннолетних потерпевших. Виновника обязали выплатить по 100 тыс. руб. в их пользу.

Александр Дремлюгин, Симферополь