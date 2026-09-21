Крымчанин получил 22 года строгого режима за подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ялты по делу о подготовке теракта. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами в начале 2024 года. Спустя несколько месяцев он получил первое задание — приобрести взрывчатку и компоненты для самодельного взрывного устройства. Все это он хранил у себя по месту жительства. После получения дальнейших инструкций по подготовке к теракту ялтинец был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту (по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ). Помимо срока в виде 22 лет в колонии строгого режима суд оштрафовал крымчанина на 250 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь