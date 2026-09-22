Бороться и искать, найти и отказаться

Сразу несколько общественных потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономики законопроекта, ужесточающего правила возврата приобретенных в интернете товаров. Предложенные поправки существенно сужают права покупателей, считают участники профильных ассоциаций. Селлеры и маркетплейсы, в свою очередь, настаивают, что бизнес страдает от злоупотреблений возвратами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с замечаниями «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) к законопроекту, который вносит изменения в закон «О защите прав потребителей» в части условий возврата товара при дистанционной покупке. В ассоциации отмечают, что поправки заметно ограничивают права потребителя при онлайн-покупке товаров по сравнению с действующим регулированием. В Минэкономики РФ, являющемся автором законопроекта, заявили “Ъ”, что предлагаемые поправки, в первую очередь, направлены на выравнивание условий взаимодействия между маркетплейсами и их партнерами

Поправками, в частности, вводится возможность полностью отказаться от возврата целых категорий товаров, приобретаемых дистанционно, в том числе исключается отказ от предоплаченной продукции даже до ее получения. Предполагается, что этот перечень должно сформировать правительство РФ отдельным подзаконным актом. Кроме того, пункты выдачи заказов (ПВЗ) ставятся в зависимость от продавца маркетплейса, который может отказать в возврате, а также создается основание для удержания с потребителей расходов на доставку товара, от которого они отказались до передачи. При доставке товара без личного присутствия риск случайной его уничтожения переносится на потребителя. В ОПИ предлагают скорректировать эти пункты или исключить их из законопроекта.

Со схожей позицией выступили и в Московском обществе защиты потребителей (МОЗП), и в Союзе потребителей Татарстана, с письмом и заключением которых ознакомился “Ъ”. В МОЗП считают, что поправки снижают уровень правовой защищенности граждан, приобретающих товары дистанционным способом. Одновременно снизится заинтересованность продавцов в достоверном описании товаров, поскольку последствия несоответствия описания ожиданиям покупателя будут возложены на самого покупателя, не исключают в МОЗП.

Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков считает, что не все так критично по отношению к покупателям. С ним соглашается руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Он напоминает, что есть перечень товаров, в частности БАДы и спортивное питание, которые невозможно проверить в ПВЗ после того, как покупатель забрал такой товар домой, а затем вернул. В таком случае у следующих потребителей есть риск столкнуться с некачественным товаром, потому что его подменили, отмечает господин Москаленко. На онлайн-платформах есть категории товаров, возврат которых в оборот требует дополнительных мер контроля, поскольку повторная реализация без соответствующей проверки может быть связана с рисками для качества и безопасности товара, подтверждают в Wildberries.

Селлеры действительно сталкиваются со злоупотреблениями при возвратах со стороны покупателей, которые могут пользоваться приобретенной продукцией несколько дней, а потом отказываются от нее, добавляет старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Сейчас 62% селлеров жалуются на возвраты, а доля отказов от покупок в сегменте одежды доходит до 45%, напоминает руководитель судебных проектов юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.

По мнению Владислава Гейтса, проблемы возврата разумнее решать точечно, через требования к сохранности товарного вида и последствия для недобросовестных покупателей, а не через сужение прав всех потребителей. Дальнейшее регулирование нужно с учетом специфики товарных категорий и сохранения баланса интересов продавца и покупателя, соглашается президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова