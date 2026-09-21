РБК: «Русал» предложил изменить формулу расчета цены алюминия в России
«Русал» предложил изменить с 1 октября 2026 года формулу расчета цены первичного алюминия на российском рынке, сообщает РБК со ссылкой на источники. Однако компания пока не согласовывала новую формулу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), рассказала ТАСС пресс-служба ведомства.
По данным издания, «Русал» представил предложение на закрытом совещании с потребителями алюминия. Действующая формула включает цену на Лондонской бирже металлов (LME) с добавлением европейской региональной премии (MB Rotterdam). Новая цена будет рассчитываться как взвешенная комбинация котировок LME с региональными премиями трех групп экспортных рынков и индекса Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для внутреннего китайского рынка.
Удельный вес каждого из компонентов будет определяться на основе структуры экспорта «Русала». После июня 2027 года показатель будет пересчитываться каждые полгода на основе данных за предшествующий период. Доли будет подтверждать внешний аудитор. Нововведение позволит снизить цены в диапазоне от $40 до $100 за тонну. Пересмотр связан с необходимостью привести формулу в соответствие с реальной географией экспорта.
«Указанная формула ценообразования не согласовывалась с ФАС России. Служба продолжает прорабатывать с группой “Русал” и потребителями алюминия формулу, которая будет учитывать интересы всех участников рынка», — отметили в ФАС в комментарии для ТАСС. Кроме того, ведомство продолжает рассматривать дела о нарушении «Русалом» антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.
Слабое место прежнего подхода — европейская премия перестала отражать направление российских поставок: по версии ФАС, алюминий преимущественно отправляется в Азию, где цены ниже. Из-за этого отечественным переработчикам приходилось платить за металл больше, чем зарубежным конкурентам.
При согласовании формулы ФАС одновременно разрабатывает ценовой индикатор, который должен учитывать спрос и предложение на внутреннем рынке, и добивается приоритета поставок российским переработчикам. Ограничение внутренних цен, по оценке источников на рынке, может сделать экспорт более выгодным, вызвать отток металла и дефицит в России, а также сократить инвестиции в производство.