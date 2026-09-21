РБК: «Русал» предложил изменить формулу расчета цены алюминия в России

«Русал» предложил изменить с 1 октября 2026 года формулу расчета цены первичного алюминия на российском рынке, сообщает РБК со ссылкой на источники. Однако компания пока не согласовывала новую формулу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), рассказала ТАСС пресс-служба ведомства.

По данным издания, «Русал» представил предложение на закрытом совещании с потребителями алюминия. Действующая формула включает цену на Лондонской бирже металлов (LME) с добавлением европейской региональной премии (MB Rotterdam). Новая цена будет рассчитываться как взвешенная комбинация котировок LME с региональными премиями трех групп экспортных рынков и индекса Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) для внутреннего китайского рынка.

Удельный вес каждого из компонентов будет определяться на основе структуры экспорта «Русала». После июня 2027 года показатель будет пересчитываться каждые полгода на основе данных за предшествующий период. Доли будет подтверждать внешний аудитор. Нововведение позволит снизить цены в диапазоне от $40 до $100 за тонну. Пересмотр связан с необходимостью привести формулу в соответствие с реальной географией экспорта.

«Указанная формула ценообразования не согласовывалась с ФАС России. Служба продолжает прорабатывать с группой “Русал” и потребителями алюминия формулу, которая будет учитывать интересы всех участников рынка», — отметили в ФАС в комментарии для ТАСС. Кроме того, ведомство продолжает рассматривать дела о нарушении «Русалом» антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.