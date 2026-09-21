Лукашенко поздравил Путина с проведением единого дня голосования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с проведением единого дня голосования. В поздравлении он также оценил итоги выборов в Госдуму и региональные органы власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Лукашенко связал результаты голосования с поддержкой политического курса российского руководства. Он также отметил высокую активность избирателей и сохранение «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября одновременно с региональными и муниципальными кампаниями. По данным ЦИК после обработки 97,37% протоколов, «Единая Россия» получает 57,96% голосов по федеральному партийному списку, КПРФ — 13,67%, ЛДПР — 8,96%, «Новые люди» — 7,91%, «Справедливая Россия» — 5,1%.