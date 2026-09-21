Площадь пожара в подмосковном Щелково увеличилась до 7 тыс. «квадратов»

Площадь пожара на территории мусоросортировочной станции в подмосковном Щелково увеличилась до 7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

К тушению возгорания привлекли 90 сотрудников экстренной службы и 34 единицы техники. Задействована тяжелая техника.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС примерно в 13:35 по мск. Практически сразу ему присвоили второй ранг опасности, который объявляют, когда есть сложности с тушением. Установлено, что мусор горит частично на открытой площадке и частично в здании. Причины возгорания уточняются.

По данным ведомства, Мособлмониторинг не выявил в воздухе превышения допустимых концентраций вредных веществ. Несмотря на это, жителям близлежащих территорий посоветовали по возможности все же не выходить на улицу и закрыть в квартирах окна, сообщает MSK1.RU.