Площадь пожара в подмосковном Щелково увеличилась до 7 тыс. «квадратов»
Площадь пожара на территории мусоросортировочной станции в подмосковном Щелково увеличилась до 7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
К тушению возгорания привлекли 90 сотрудников экстренной службы и 34 единицы техники. Задействована тяжелая техника.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС примерно в 13:35 по мск. Практически сразу ему присвоили второй ранг опасности, который объявляют, когда есть сложности с тушением. Установлено, что мусор горит частично на открытой площадке и частично в здании. Причины возгорания уточняются.
По данным ведомства, Мособлмониторинг не выявил в воздухе превышения допустимых концентраций вредных веществ. Несмотря на это, жителям близлежащих территорий посоветовали по возможности все же не выходить на улицу и закрыть в квартирах окна, сообщает MSK1.RU.
Ключевая сложность пожара на объекте обращения с отходами заключается в необходимости остановить распространение огня по массе мусора. Поэтому при подобных возгораниях применяют сразу несколько способов локализации, а не ограничиваются подачей воды на видимый очаг.
На мусорных полигонах работа по тушению пожара ведется в нескольких направлениях: проливка склонов горящей карты для остановки распространения огня, засыпка горящего участка грунтом и создание противопожарного разрыва с лесным массивом с помощью вала сухостоя. Такая комплексная схема нужна, чтобы сдержать распространение пламени сразу по нескольким направлениям.