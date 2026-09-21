Фальсификация в особо крупном размере

Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону судят военного дознавателя, который обвиняется в фабрикации доказательств по полусотне делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Рекордсмен в области нарушения прав обвиняемых и подозреваемых свою причастность к фальсификациям отрицает, а его адвокат утверждает, что следствие не располагает доказательствами вины фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего Владислава Едифанова. Военными следственными органами СКР ему инкриминируется совершение 55 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств по уголовным делам о тяжком или особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия. За это предусмотрено до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Столь масштабных дел о предполагаемых фальсификациях “Ъ” не удалось обнаружить ни в одном суде.

Подробности самого расследования не раскрываются. По некоторым данным, предполагаемые преступления господин Едифанов совершил, проходя службу в органах военной комендатуры ДНР.

Ранее распоряжением губернатора Ульяновской области «за образцовое исполнение воинского долга, добросовестную службу и заслуги в совершенствовании системы патриотического воспитания населения» младший сержант Едифанов был награжден почетной грамотой. В Ульяновске он служил помощником начальника отделения дознания и дисциплинарной практики военной комендатуры местного гарнизона.

Защитник Владислава Едифанова Сергей Шабанов в беседе с “Ъ” не стал комментировать подробности уголовного дела, сославшись на адвокатскую тайну, но заявил, что «там никакой фальсификации нет», фигурант «строго выполнял свои должностные обязанности». «Едифанову вменяют в вину множество эпизодов по фальсификации, но мы считаем, что следствие необоснованно собрало все в кучу, в то время как нет никаких доказательств вины моего подзащитного»,— добавил адвокат.

Николай Сергеев; Сергей Титов, Ульяновск