В Санкт-Петербурге построят кольцевую линию метро

В Санкт-Петербурге завершена разработка градостроительной документации для строительства первых двух участков кольцевой линии метро, которые охватывают пять новых станций общей протяженностью 8,27 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По предоставленным проектам, первый участок длиной 3,8 км пройдет от станции «Лесная-2» до «Площадь Калинина» и включит две станции глубокого заложения — «Арсенальная» и «Площадь Калинина». Станция «Арсенальная» получит два выхода на проспект Маршала Блюхера, а «Площадь Калинина» — два выхода у пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов.

Второй участок — длиной 4,47 км — соединит «Площадь Калинина» и «Ладожскую-2». На этом отрезке расположатся три станции глубокого заложения: «Полюстровский проспект-2» с пересадкой на Красносельско-Калининскую линию, «Большеохтинская-2» с пересадкой на планируемую Адмиралтейско-Охтинскую линию и «Ладожская-2» с переходом на Лахтинско-Правобережную линию.

Подготовленная документация уже прошла антикоррупционную экспертизу и вскоре будет направлена на общественные обсуждения. Проекты выполнены по заказу Комитета по строительству.

По словам губернатора Александра Беглова, кольцевая линия метро необходима Петербургу, и город делает все для соблюдения сроков строительства, установленных Генеральным планом. Завершение создания кольцевой линии запланировано на 2040 год.