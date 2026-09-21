В Санкт-Петербурге построят кольцевую линию метро
В Санкт-Петербурге завершили документацию для пяти станций кольцевой линии
В Санкт-Петербурге завершена разработка градостроительной документации для строительства первых двух участков кольцевой линии метро, которые охватывают пять новых станций общей протяженностью 8,27 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По предоставленным проектам, первый участок длиной 3,8 км пройдет от станции «Лесная-2» до «Площадь Калинина» и включит две станции глубокого заложения — «Арсенальная» и «Площадь Калинина». Станция «Арсенальная» получит два выхода на проспект Маршала Блюхера, а «Площадь Калинина» — два выхода у пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов.
Второй участок — длиной 4,47 км — соединит «Площадь Калинина» и «Ладожскую-2». На этом отрезке расположатся три станции глубокого заложения: «Полюстровский проспект-2» с пересадкой на Красносельско-Калининскую линию, «Большеохтинская-2» с пересадкой на планируемую Адмиралтейско-Охтинскую линию и «Ладожская-2» с переходом на Лахтинско-Правобережную линию.
Подготовленная документация уже прошла антикоррупционную экспертизу и вскоре будет направлена на общественные обсуждения. Проекты выполнены по заказу Комитета по строительству.
По словам губернатора Александра Беглова, кольцевая линия метро необходима Петербургу, и город делает все для соблюдения сроков строительства, установленных Генеральным планом. Завершение создания кольцевой линии запланировано на 2040 год.
Завершение градостроительной документации переводит первые участки кольцевой линии метро Санкт-Петербурга к следующему этапу — общественным обсуждениям, но само по себе не означает начала строительства. В 2024 году и плановом периоде 2025–2026 годов средства на проектирование и строительство кольцевой линии в адресной инвестиционной программе не предусматривались. Поэтому после обсуждений потребуется обеспечить финансирование и включение работ в инвестиционные планы.
По Генеральному плану Санкт-Петербурга строительство участка и всей линии отнесено к расчетному периоду 2030–2040 годов. В августе 2024 года эксперты отмечали, что проект не был приоритетным для «Метростроя Северной столицы», поскольку подрядчику предстояло завершить ранее начатые объекты и запустить другие стройки. Реализация планов метро до 2045 года также связывалась с объемом средств, которые готовы выделить региональные и федеральные власти.