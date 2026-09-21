ЦБ начал консультации с участниками крипторынка о допуске к работе

Банк России проводит неформальные консультации с банками, брокерами, депозитариями, организаторами торгов и криптообменниками об их допуске на легальный российский рынок криптовалют. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Подать заявки на получение лицензий и включение в реестры можно будет после принятия, опубликования и вступления в силу актов первой линии, сказал первый зампред ЦБ. К ним он отнес документы, регулирующие реестры и квалификационные требования. В консультациях, по его словам, участвуют и нефинансовые организации, которые обменивают криптовалюту.

Ранее Банк России завершил сбор предложений к проекту указания, устанавливающего порядок и условия торгов цифровыми валютами и цифровыми финансовыми активами на организованном рынке. Тогда же регулятор опубликовал проекты требований к капиталу цифровых депозитариев: минимум 50 млн руб., 100 млн руб. для работы с иностранными системами и свыше 250 млн руб. для расчетных депозитариев. Цифровые депозитарии будут хранить и учитывать цифровые активы на организованном российском рынке криптовалют.