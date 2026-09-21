Минфин России не рассматривает корректировку внутреннего топливного демпфера
Минфин России заявил, что на данный момент не планирует корректировать параметры внутреннего топливного демпфера. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопросы журналистов по состоянию на 21 сентября 2026 года.
Вместе с тем правительство рассматривает предложение Министерства энергетики включить в расчет импортного демпфера затраты на внутреннюю транспортировку импортного бензина и дизельного топлива. Речь идет о перевозке нефтепродуктов от портов прибытия до конечных потребителей, в том числе в Центральной России. По словам господина Сазанова, Минфин изучает инициативу Минэнерго и после оценки бюджетных возможностей вопрос будет вынесен на обсуждение правительства.
Министерство финансов готово учитывать документально подтвержденные расходы на транспортировку топлива внутри страны, однако отказалось принимать в расчет коммерческую премию, установленную поставщиками на импортное топливо. По мнению заместителя министра, определить объективный размер такой надбавки невозможно.
Импортный демпфер для бензина действует с лета 2026 года на фоне перебоев с поставками топлива. Механизм с 1 июля 2026-го по 30 июня 2027 года распространяется также на средние дистилляты и дизельное топливо. Цель этой меры — компенсировать компаниям часть разницы между стоимостью ввоза топлива и внутренней ценой продажи в России.
Импортный демпфер компенсирует разницу между зарубежной стоимостью топлива и ценой его продажи внутри России: эту разницу берет на себя бюджет. Для бензина импортный паритет рассчитывается с учетом цены АИ-92 в Индии и доставки до российских портов Балтики, поэтому добавление перевозки от порта до потребителя расширяет учитываемую себестоимость и потенциальный размер компенсации из бюджета.
Логистические расходы могут сделать ввоз невыгодным даже при отсутствии пошлины. Их учет в формуле создает дополнительный стимул довозить импортное топливо до внутреннего рынка, но одновременно увеличивает бюджетную нагрузку при сохранении прочих условий. Это отдельный механизм по сравнению с внутренним демпфером: в июне 2022 года он предусматривал доплату нефтяникам при превышении экспортной цены над внутренним ориентиром, а при обратной ситуации — платежи компаний в бюджет.