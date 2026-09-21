Партия «Родина» не получит ни одного места в тамбовской облдуме

По итогам предварительного подсчета партия «Родина» на выборах депутатов Тамбовской областной думы получила 2,26% голосов (10,3 тыс. человек). Это ниже пятипроцентного порога для прохода в регпарламент по единому избирательному округу. Кандидатов-одномандатников «Родина» в этот раз не выдвигала, следует из данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», после обработки 100% протоколов УИК больше всего голосов на выборах депутатов облдумы в едином избирательном округе у «Единой России» (ЕР), она набрала 65,07% голосов. На втором месте КПРФ с результатом 13,52%, на третьем — ЛДПР (6,89%). Партия «Новые люди» получила 5,5%, а «Справедливая Россия» — 5,43%.

Как уточнил губернатор Евгений Первышов, ЕР получит в региональном парламенте 44 места, КПРФ — три, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному.

На предыдущих выборах в тамбовскую облдуму, прошедших в 2021 году, «Единая Россия» набрала 57,91% голосов, «Родина» же — 12,68%. Они получили 39 и 3 места из 48 в регпарламенте соответственно.

С 2016 года по июль 2025-го тамбовское отделение партии «Родина» возглавлял мэр облцентра Максим Косенков. В 2020 году партия победила на выборах в гордуму, получив 26 из 36 мандатов. Господин Косенков на тот момент не мог участвовать в выборах мэра из-за судимости. В декабре 2021 года депутаты гордумы утвердили изменения в устав Тамбова, согласно которым могли назначать главу администрации облцентра. В феврале 2022 года в этой должности утвердили Максима Косенкова.

По итогам последних выборов в гордуму Тамбова, прошедших в 2025 году, «Родина» получила всего три места, большинство мандатов — 11 — достались ЕР.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова