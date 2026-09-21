Турецкую актрису Афру Сарачоглу из «Зимородка» задержали по делу о наркотиках

Турецкую актрису и модель Афру Сарачоглу задержали в аэропорту Стамбула в рамках расследования дела о наркотиках, сообщает издание Cumhuriyet. В стране с конца 2025 года проводятся антинаркотические рейды против представителей шоу-бизнеса и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афра Сарачоглу

Фото: @afrasaracoglu Афра Сарачоглу

Фото: @afrasaracoglu

Постановление о задержании актрисы турецкая прокуратура выдала 18 сентября. Ее должны доставить в Институт судебной медицины для медосмотра и следственных процедур. Госпожа Сарачоглу заявила, что находится за границей в заранее запланированной деловой поездке. «Я вернусь и дам свои показания как можно скорее»,— заявила она.

В рамках того же расследования прокуратура выдала постановления о задержании 24 человек, из них 21 подозреваемого задержали. После процедур в Институте судебной медицины 10 подозреваемых были отпущены. Двух человек — музыкального продюсера Айтача Карта и бизнесмена Саята Зурнаджи — суд арестовал.

28-летняя Афра Сарачоглу получила известность благодаря главной роли Сейран Шанлы в сериале «Зимородок» (2022–2025). Среди ее других проектов — «Учитель» (2020), «Госпожа Фазилет и ее дочери» (2017–2018), «Йешильчам» (2021), «Брат» (2025 год). Госпожа Сарачоглу — одна из наиболее высокооплачиваемых актрис Турции. Ее гонорар за одну серию составляет около 2,5 млн турецких лир ($51,2 тыс.).