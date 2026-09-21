Минфин планирует установить цену отсечения $50 за баррель на 2027-2029 годы
Минфин России сформировал бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель, такой уровень планируют установить на 2027-2029 годы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Он отметил, что власти учли возможное снижение стоимости нефти и нежелательные риски.
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«Все говорят – почему так мало, хотя на самом деле это не мало, эти деньги можно было бы направить на расходы! Но подождите, мы не должны подводить бюджет, создавать риски. А вдруг цена будет ниже, и не исключено, что это будет ниже, и скорее всего, это будет ниже. И что мы будем делать?», — сказал господин Силуанов (цитата по РИА Новости).
Сейчас цена отсечения составляет $59 за баррель. Согласно бюджетному правилу, если фактическая цена на нефть оказывается выше этого показателя, Минфин направляет излишние нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния. В сентябре 2025 года Силуанов заявлял, что Минфин планирует снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов. Ведомство планировало снижать цену отсечения на $1 каждый год, чтобы к 2030 году показатель составил $55 за баррель.
Бюджетное правило, запущенное в 2017 году, предназначено для изъятия из экономики дополнительных нефтегазовых доходов и их направления на пополнение Фонда национального благосостояния. При цене нефти ниже порога Минфин России, напротив, объявляет о продаже части резервов в предстоящем месяце. Более консервативный ориентир снижает риски волатильности цен на мировых рынках, уменьшает зависимость бюджета от текущих котировок и помогает сохранять стабилизационный механизм, позволяя больше накапливать на «черный день».
Снижение порога цены отсечения влияет на объем возможных расходов бюджета. По экспертным оценкам, уменьшение цены отсечения на $1 за баррель сокращает расходы бюджета на 0,05–0,06% ВВП. Таким образом, снижение с $59 до $50 за баррель соответствует сокращению расходов примерно на 0,45–0,54% ВВП.
Если расходы не сокращать, недостаток нефтегазовых доходов придется компенсировать заимствованиями, что, по оценке Центробанка, может замедлить снижение ключевой ставки. При этом слишком высокий ориентир способен быстро привести к исчерпанию Фонда национального благосостояния и прекращению работы стабилизационного механизма.