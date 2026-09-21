Минфин планирует установить цену отсечения $50 за баррель на 2027-2029 годы

Минфин России сформировал бюджет исходя из цены отсечения в $50 за баррель, такой уровень планируют установить на 2027-2029 годы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Он отметил, что власти учли возможное снижение стоимости нефти и нежелательные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Все говорят – почему так мало, хотя на самом деле это не мало, эти деньги можно было бы направить на расходы! Но подождите, мы не должны подводить бюджет, создавать риски. А вдруг цена будет ниже, и не исключено, что это будет ниже, и скорее всего, это будет ниже. И что мы будем делать?», — сказал господин Силуанов (цитата по РИА Новости).

Сейчас цена отсечения составляет $59 за баррель. Согласно бюджетному правилу, если фактическая цена на нефть оказывается выше этого показателя, Минфин направляет излишние нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния. В сентябре 2025 года Силуанов заявлял, что Минфин планирует снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов. Ведомство планировало снижать цену отсечения на $1 каждый год, чтобы к 2030 году показатель составил $55 за баррель.