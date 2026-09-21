Обвинение Кэлина Джорджеску зашло на третий круг

Бывшего кандидата в президенты Румынии и крайне правого политика Кэлина Джорджеску задержали по подозрению в создании организованной преступной группы и мошенничестве. Человека, который два года назад был в шаге от поста главы государства и правомерность снятия которого с выборов вызывает большие сомнения, обвиняют в незаконном получении средств от румынских бизнесменов. Для Джорджеску это стало уже третьим уголовным делом с момента незадавшейся заявки на президентское кресло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Румынский политик Кэлин Джорджеску

Фото: Vadim Ghirda / AP Румынский политик Кэлин Джорджеску

Фото: Vadim Ghirda / AP

Утром 21 сентября сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) остановили Кэлина Джорджеску, направлявшегося в спортивный зал, и доставили к дому политика в Могошоая, где на тот момент начались обыски.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление румынского предпринимателя Рэзвана Леу. По его словам, Джорджеску, с которым он познакомился в 2021 году, обещал помочь бизнесмену с получением крупного кредита (изначально на €6 млн, а затем на €15 млн) от швейцарского банка, однако перед этим запросил перечислить €1,1 млн в качестве гарантии. Обратно эти средства, как и обещанный заем, Леу так и не получил, хотя «годами пытался вернуть сумму мирным путем».

Партнеры Джорджеску, согласно утверждениям истца, продолжали обманывать его и присылали поддельные платежные поручения.

«У меня нет политического интереса в этом деле. Это исключительно вопрос справедливости и возмещения ущерба»,— заверил Рэзван Леу в разговоре с журналистами.

По данным издания Digi24, в ходе обысков в доме Кэлина Джорджеску обнаружили поддельный документ, в котором политик фигурирует в качестве сенатора Мальты. Источники издания утверждают, что правоохранительные органы нашли несколько подобных удостоверений личности, хотя, судя по всему, для финансовых махинаций он их не использовал.

После обыска Джорджеску увезли на допрос в штаб-квартиру DIICOT. Десятки сторонников политика собрались в знак протеста, полиция установила на улице металлические ограждения для обеспечения безопасности. Детали допроса или какие-либо комментарии самого политика в СМИ не просочились.

Между тем Рэзван Леу, как считается, был далеко не единственной жертвой мошенничества. Как утверждают в DIICOT, Джорджеску был главным организатором целой преступной группы, которая организовывала подобные схемы не раз: «согласно принятым на себя ролям, преступники действовали путем введения в заблуждение и поддержания заблуждения румынских бизнесменов относительно возможности получения финансирования от иностранных банковских финансовых учреждений».

На пару с 64-летним Кэлином Джорджеску в состав этой группы входили «преуспевающие бизнесмены, управляющие иностранными компаниями».

Речь идет о 56-летнем итальянце и 47-летнем гражданине Румынии. Под последним, скорее всего, подразумевают румынского бизнесмена Ионела Русена. 21 сентября в его доме в Бухаресте также проходили обыски.

Румынская газета Jurnalul отмечает, что в адрес Джорджеску и приближенного к нему Русена неоднократно поступали заявления о предполагаемом мошенничестве. При этом еще в 2025 году сообщалось, что расследования по этому делу параллельно ведутся в других странах: Великобритании, Италии и Швейцарии.

Как минимум €100 тыс. из похищенных у Рэзвана Леу, по данным следствия, предназначались для избирательной кампании Кэлина Джорджеску. В ноябре 2024 года он баллотировался в президенты Румынии как независимый кандидат и неожиданно победил в первом туре. Западные СМИ тогда допускали его возможные связи с Россией, а румынская разведка и вовсе сообщала о российских кибератаках с целью «повлиять на правильность избирательного процесса».

Сославшись на эти самые гибридные атаки, Конституционный суд в декабре того же года отменил результаты голосования, а перед назначением новых выборов Джорджеску запретили вновь баллотироваться. При этом в отношении бывшего кандидата в президенты уже возбуждены два других уголовных дела, которые он сам называет «политически мотивированными»: одно — в связи с предполагаемыми действиями против конституционного строя Румынии (планированием насильственного государственного переворота), а другое — по обвинению в пропаганде фашистской идеологии. Последний год он оставался под судебным надзором.

Нынешние разбирательства в отношении Кэлина Джорджеску вызвали возмущение только у его политических союзников. Глава крайне правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, который в 2025 году вступил в президентскую гонку вместо Джорджеску, назвал происходящее признаком диктатуры. «Любой из нас может стать следующим. Остановите злоупотребления!» — написал он в соцсетях.

Лусине Баласян