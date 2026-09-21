Путин передал завод по упаковке во Владимире производителю «Растишки»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей производителя пластиковой упаковки «Аптар Владимир» во временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»). Указ опубликован на портале правовых актов. Выручка «Аптар Владимир» за 2025 год составила 1,75 млрд руб., чистая прибыль — 537 млн руб.

«Аптар Владимир» — дочерняя компания американского холдинга Aptar Group, которая выпускает крышки, колпачки, дозаторы для косметики и другие товары. Российское юрлицо компании действует с 2003 года. Единственное предприятие холдинга работает во Владимире. Среди клиентов компании — бренды Nestle, Procter&Gamble, L’Oreal, Henkel, Avon, Unilever и другие.

«Эйч энд Эн» объединяет российские активы французского производителя продуктов питания Danone. Председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов говорил, что «Логика молока» фактически завершила локализацию в 2025 году и не зависит от бывшей материнской компании. Компания выпускает молочную продукцию брендов «Простоквашино», «АктиБио», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо» и других.