Власти Ставрополья пообещали наладить поставки топлива на АЗС к октябрю
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что бесперебойные поставки топлива на автозаправочные станции региона восстановятся к октябрю. По его словам, запасов дизельного топлива в регионе достаточно, однако потребность в бензине АИ-92 и АИ-95 по-прежнему сохраняется. Дополнительные партии этих марок уже направляются в Ставропольский край.
Помочь в разрешении топливного кризиса может и соглашение, которое краевая администрация намерена подписать. Как сообщил господин Владимиров в Telegram, договоренности с одной из частных топливных компаний позволят снизить наценку на бензин, поступающий на АЗС. Разница между закупочной и рыночной ценой не должна превышать 6%, уточнил он.
Проблемы с топливом в Ставропольском крае начались летом из-за снижения запасов на НПЗ. В июне отдельные АЗС ограничивали отпуск бензина, а в июле после поступления дополнительных партий лимит для легковых автомобилей увеличили до 40 литров. К концу месяца часть заправок сняла ограничения, а остальные увеличили объем отпуска. В середине августа региональный оперштаб сообщил об улучшении ситуации: суточный объем продаж топлива в крае составлял около 2,5 тыс. тонн. Полной же стабилизации региональные власти ждали к середине сентября, когда нефтеперерабатывающие заводы вернутся с ремонта.
Часть дополнительного объема власти рассчитывали получить не только за счет поставок от производителей: сокращение использования служебного транспорта в Ставропольском крае, по оценкам губернатора Владимира Владимирова, должно было высвободить для коммерческого рынка около 3 тыс. тонн топлива ежемесячно. Это создает резерв для АЗС.
Ограничение наценки не устраняет дефицит физически. В первой половине августа 2026 года биржевые продажи бензина сократились более чем на 60% год к году, а регулирование розничного рынка, как отмечалось в отраслевой оценке, усиливает риски нехватки топлива.