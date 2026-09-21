Власти Ставрополья пообещали наладить поставки топлива на АЗС к октябрю

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что бесперебойные поставки топлива на автозаправочные станции региона восстановятся к октябрю. По его словам, запасов дизельного топлива в регионе достаточно, однако потребность в бензине АИ-92 и АИ-95 по-прежнему сохраняется. Дополнительные партии этих марок уже направляются в Ставропольский край.

Помочь в разрешении топливного кризиса может и соглашение, которое краевая администрация намерена подписать. Как сообщил господин Владимиров в Telegram, договоренности с одной из частных топливных компаний позволят снизить наценку на бензин, поступающий на АЗС. Разница между закупочной и рыночной ценой не должна превышать 6%, уточнил он.

Проблемы с топливом в Ставропольском крае начались летом из-за снижения запасов на НПЗ. В июне отдельные АЗС ограничивали отпуск бензина, а в июле после поступления дополнительных партий лимит для легковых автомобилей увеличили до 40 литров. К концу месяца часть заправок сняла ограничения, а остальные увеличили объем отпуска. В середине августа региональный оперштаб сообщил об улучшении ситуации: суточный объем продаж топлива в крае составлял около 2,5 тыс. тонн. Полной же стабилизации региональные власти ждали к середине сентября, когда нефтеперерабатывающие заводы вернутся с ремонта.