Вышел трейлер спин-оффа «Однажды в... Голливуде» с Брэдом Питтом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийной драмы «Злоключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth). Это спин-офф девятой картины Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». К роли Клиффа Бута вернется Брэд Питт, получивший за нее в 2020 году «Оскар».

События спин-оффа разворачиваются спустя восемь лет после событий «Однажды в... Голливуде». Бывший каскадер Клифф Бут становится «решалой» в мире киноиндустрии. Помимо Брэда Питта к своей роли из оригинала вернется Тимоти Олифант, сыгравший голливудского актера Джеймса Стейси. Предполагалось, что в фильме будет небольшое камео Рика Далтона — персонажа Леонардо Ди Каприо. Но позднее актер отказался.

Сценарий к спин-оффу написал Тарантино, у которого Netflix приобрел права на него в 2025 году. Тогда же Питт попросил Дэвида Финчера занять режиссерское кресло. Тарантино позднее объяснил в своем подкасте, почему он сам не захотел снимать спин-офф про Бута. Он неоднократно говорил, что десятый фильм станет последним в его карьере, а завершать ее сиквелом или спин-оффом он не хочет. «В этом последнем фильме я должен снова не знать, что делаю. Я должен быть на неизведанной территории»,— сказал он.

Основные съемки прошли с июля 2025 года по январь 2026 года. Питт и Тарантино также выступили продюсерами фильма. Для последнего это будет самый дорогой фильм в карьере (бюджет — $200 млн). Ограниченная премьера запланирована на 25 ноября, она продлится две недели. 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.

Евгений Белоусов