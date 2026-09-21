Путин присвоил Костину звание Героя Труда
Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России
Главе ВТБ Андрею Костину присвоено звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.
Андрей Костин
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Андрей Костин возглавляет ВТБ с июня 2002 года. С августа 2023-го также является председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Помимо этого в 1999 году был удостоен Ордена Почета. Также получил несколько благодарностей от президента, в том числе за «вклад в развитие экономики страны» и за «заслуги в укреплении банковской системы».