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Путин присвоил Костину звание Героя Труда

Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда России

Главе ВТБ Андрею Костину присвоено звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Андрей Костин

Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Андрей Костин возглавляет ВТБ с июня 2002 года. С августа 2023-го также является председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Помимо этого в 1999 году был удостоен Ордена Почета. Также получил несколько благодарностей от президента, в том числе за «вклад в развитие экономики страны» и за «заслуги в укреплении банковской системы».

Фотогалерея

Андрею Костину исполнилось 70 лет

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин на совместном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития, 2010 год

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на совместном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития, 2010 год

Фото: РИА Новости

С председателем «Госинкор» Владимиром Черновым (справа) на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Внешэкономбанком, 2001 год

С председателем «Госинкор» Владимиром Черновым (справа) на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Внешэкономбанком, 2001 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем совета директоров «Автоваза» Владимиром Каданниковым (справа) на пресс-конференции, посвященной 1-му облигационному займу «Автоваза», 2003 год

С председателем совета директоров «Автоваза» Владимиром Каданниковым (справа) на пресс-конференции, посвященной 1-му облигационному займу «Автоваза», 2003 год

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ  /  купить фото

На подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и ГУПВО «Алмазювелирэкспорт», 2003 год

На подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и ГУПВО «Алмазювелирэкспорт», 2003 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

С гендиректором ОАО «Уральские машиностроительные заводы» Каха Бендукидзе (слева) на подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и Объединенными машиностроительными заводами», 2003 год

С гендиректором ОАО «Уральские машиностроительные заводы» Каха Бендукидзе (слева) на подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и Объединенными машиностроительными заводами», 2003 год

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ  /  купить фото

На открытии ипотечного центра ВТБ в бизнес-центре «Чайка-Плаза», 2003 год

На открытии ипотечного центра ВТБ в бизнес-центре «Чайка-Плаза», 2003 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем правительства Михаилом Фрадковым (справа) и его первым заместителем Александром Жуковым (в центре) на встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса, 2004 год

С председателем правительства Михаилом Фрадковым (справа) и его первым заместителем Александром Жуковым (в центре) на встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса, 2004 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао, 2005 год

С президентом России Владимиром Путиным на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао, 2005 год

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

На подписании договора о спонсорстве между ВТБ и ЦСКА, 2006 год

На подписании договора о спонсорстве между ВТБ и ЦСКА, 2006 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

На пресс-конференции по итогам деятельности Внешторгбанка, 2005 год

На пресс-конференции по итогам деятельности Внешторгбанка, 2005 год

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ  /  купить фото

С президентом — председателем правления ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» Михаилом Задорновым (справа) на открытии специального офиса «ВТБ 24» по приобретению акций ВТБ в ходе первичного размещения, 2007 год

С президентом — председателем правления ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» Михаилом Задорновым (справа) на открытии специального офиса «ВТБ 24» по приобретению акций ВТБ в ходе первичного размещения, 2007 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

На заседании годового собрания акционеров ОАО «Роснефть», 2007 год

На заседании годового собрания акционеров ОАО «Роснефть», 2007 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

С вице-премьером правительства, министром финансов Алексеем Кудриным перед началом совещания в Кремле по вопросам создания международного финансового центра, 2008 год

С вице-премьером правительства, министром финансов Алексеем Кудриным перед началом совещания в Кремле по вопросам создания международного финансового центра, 2008 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, 2008 год

Во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, 2008 год

Фото: ИТАР-ТАСС

С директором по развитию издательства «Искусство ХХI» Натальей Гордеевой (справа) у картины, нарисованной председателем правительства России Владимиром Путиным «Узор на заиндевевшем окне», 2009 год

С директором по развитию издательства «Искусство ХХI» Натальей Гордеевой (справа) у картины, нарисованной председателем правительства России Владимиром Путиным «Узор на заиндевевшем окне», 2009 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: председатель совета директоров «Евраз Груп С.А.» Александр Абрамов, президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев на встрече президента России Дмитрия Медведева с представителями бизнеса, 2009 год

Слева направо: председатель совета директоров «Евраз Груп С.А.» Александр Абрамов, президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев на встрече президента России Дмитрия Медведева с представителями бизнеса, 2009 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

На открытии президентской библиотеки имени первого президента России Бориса Ельцина, 2009 год

На открытии президентской библиотеки имени первого президента России Бориса Ельцина, 2009 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом (справа) на вручении премий «Коммерсантъ года», 2011 год

С предпринимателем Александром Мамутом (справа) на вручении премий «Коммерсантъ года», 2011 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Слева направо: президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер и первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев перед началом заседания ПМЭФ-2011

Слева направо: президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер и первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев перед началом заседания ПМЭФ-2011

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

На интервью в 2011 году

На интервью в 2011 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

С президентом Дмитрием Медведевым на вручении государственных наград в Кремле, 2011 год

С президентом Дмитрием Медведевым на вручении государственных наград в Кремле, 2011 год

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

На вручении премии «Коммерсантъ года», 2013 год

На вручении премии «Коммерсантъ года», 2013 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

С основателем USM Алишером Усмановым (слева) на съезде РСПП, 2013 год

С основателем USM Алишером Усмановым (слева) на съезде РСПП, 2013 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

На встрече и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева с представителями бизнеса, 2013 год

На встрече и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева с представителями бизнеса, 2013 год

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

С мэром Москвы Сергеем Собяниным (справа) на открытии Центрального детского магазина на Лубянке, 2015 год

С мэром Москвы Сергеем Собяниным (справа) на открытии Центрального детского магазина на Лубянке, 2015 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной на первом заседании антикризисной комиссии под председательством первого зампреда правительства Игоря Шувалова, 2015 год

С председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной на первом заседании антикризисной комиссии под председательством первого зампреда правительства Игоря Шувалова, 2015 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели, 2014 год

Перед началом российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели, 2014 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: премьер госсовета КНР Ли Кэцян, председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин на подписании совместных документов в рамках встречи глав правительств России и Китая, 2016 год

Слева направо: премьер госсовета КНР Ли Кэцян, председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин на подписании совместных документов в рамках встречи глав правительств России и Китая, 2016 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом заседаний саммита стран АТЭС, 2017 год

Перед началом заседаний саммита стран АТЭС, 2017 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым (слева) на форуме «Как попасть в пятерку», 2018 год

С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым (слева) на форуме «Как попасть в пятерку», 2018 год

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

На ПМЭФ-2019

На ПМЭФ-2019

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С помощником президента России Максимом Орешкиным (справа) перед началом церемонии закладки универсального атомного ледокола «Ленинград», 2024 год

С помощником президента России Максимом Орешкиным (справа) перед началом церемонии закладки универсального атомного ледокола «Ленинград», 2024 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым (слева) на подписании соглашения о сотрудничестве по вопросам строительства пассажирского и вспомогательного флота, 2026 год

С главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым (слева) на подписании соглашения о сотрудничестве по вопросам строительства пассажирского и вспомогательного флота, 2026 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

На съезде Ассоциации банков России, 2026 год

На съезде Ассоциации банков России, 2026 год

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин на совместном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития, 2010 год

Фото: РИА Новости

С председателем «Госинкор» Владимиром Черновым (справа) на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Внешэкономбанком, 2001 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем совета директоров «Автоваза» Владимиром Каданниковым (справа) на пресс-конференции, посвященной 1-му облигационному займу «Автоваза», 2003 год

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ  /  купить фото

На подписании соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и ГУПВО «Алмазювелирэкспорт», 2003 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

С гендиректором ОАО «Уральские машиностроительные заводы» Каха Бендукидзе (слева) на подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве между Внешторгбанком и Объединенными машиностроительными заводами», 2003 год

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ  /  купить фото

На открытии ипотечного центра ВТБ в бизнес-центре «Чайка-Плаза», 2003 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем правительства Михаилом Фрадковым (справа) и его первым заместителем Александром Жуковым (в центре) на встрече президента Владимира Путина с представителями бизнеса, 2004 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао, 2005 год

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

На подписании договора о спонсорстве между ВТБ и ЦСКА, 2006 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

На пресс-конференции по итогам деятельности Внешторгбанка, 2005 год

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ  /  купить фото

С президентом — председателем правления ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» Михаилом Задорновым (справа) на открытии специального офиса «ВТБ 24» по приобретению акций ВТБ в ходе первичного размещения, 2007 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

На заседании годового собрания акционеров ОАО «Роснефть», 2007 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

С вице-премьером правительства, министром финансов Алексеем Кудриным перед началом совещания в Кремле по вопросам создания международного финансового центра, 2008 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, 2008 год

Фото: ИТАР-ТАСС

С директором по развитию издательства «Искусство ХХI» Натальей Гордеевой (справа) у картины, нарисованной председателем правительства России Владимиром Путиным «Узор на заиндевевшем окне», 2009 год

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: председатель совета директоров «Евраз Груп С.А.» Александр Абрамов, президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев на встрече президента России Дмитрия Медведева с представителями бизнеса, 2009 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

На открытии президентской библиотеки имени первого президента России Бориса Ельцина, 2009 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

С предпринимателем Александром Мамутом (справа) на вручении премий «Коммерсантъ года», 2011 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Слева направо: президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер и первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев перед началом заседания ПМЭФ-2011

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

На интервью в 2011 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

С президентом Дмитрием Медведевым на вручении государственных наград в Кремле, 2011 год

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

На вручении премии «Коммерсантъ года», 2013 год

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

С основателем USM Алишером Усмановым (слева) на съезде РСПП, 2013 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

На встрече и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева с представителями бизнеса, 2013 год

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

С мэром Москвы Сергеем Собяниным (справа) на открытии Центрального детского магазина на Лубянке, 2015 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной на первом заседании антикризисной комиссии под председательством первого зампреда правительства Игоря Шувалова, 2015 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели, 2014 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: премьер госсовета КНР Ли Кэцян, председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин на подписании совместных документов в рамках встречи глав правительств России и Китая, 2016 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом заседаний саммита стран АТЭС, 2017 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым (слева) на форуме «Как попасть в пятерку», 2018 год

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

На ПМЭФ-2019

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С помощником президента России Максимом Орешкиным (справа) перед началом церемонии закладки универсального атомного ледокола «Ленинград», 2024 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым (слева) на подписании соглашения о сотрудничестве по вопросам строительства пассажирского и вспомогательного флота, 2026 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

На съезде Ассоциации банков России, 2026 год

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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