Путин присвоил Костину звание Героя Труда

Главе ВТБ Андрею Костину присвоено звание Героя Труда России «за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Андрей Костин возглавляет ВТБ с июня 2002 года. С августа 2023-го также является председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Помимо этого в 1999 году был удостоен Ордена Почета. Также получил несколько благодарностей от президента, в том числе за «вклад в развитие экономики страны» и за «заслуги в укреплении банковской системы».