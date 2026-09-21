Власти Москвы повысили скоростной режим на одной из городских магистралей

Разрешенная скорость движения автомобилей увеличена с 80 до 90 км/ч на участке трассы Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«Перед изменением специалисты проанализировали схему движения, параметры дороги и аварийность,— рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Это широкая многополосная магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов, поэтому участок подходит для движения с более высокой скоростью. Новый скоростной режим соответствует фактическим условиям дороги — поездки для водителей станут более комфортными и предсказуемыми».

Строительство дороги Солнцево—Бутово—Варшавское (СБВ) началось в 2016 году. Трасса является частью нового транспортного каркаса ТиНАО и выполняет функцию дублера МКАД. Шоссе планируется достроить в 2026 году, в том числе за счет строительства участков, которые соединят СБВ, подмосковную Южно-Лыткаринскую дорогу и Московский скоростной диаметр. «Таким образом, СБВ войдет в скоростной каркас, который формируется в рамках Стратегии развития транспорта,— пояснили в ЦОДД.— Благодаря сети скоростных дорог водители смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу».

Ранее по проекту ЦОДД Москвы была повышена разрешенная скорость с 60 до 80 км/ч на Варшавском шоссе за МКАД, на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе.

Иван Буранов