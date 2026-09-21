Власти Москвы повысили скоростной режим на одной из городских магистралей
Разрешенная скорость движения автомобилей увеличена с 80 до 90 км/ч на участке трассы Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
«Перед изменением специалисты проанализировали схему движения, параметры дороги и аварийность,— рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Это широкая многополосная магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов, поэтому участок подходит для движения с более высокой скоростью. Новый скоростной режим соответствует фактическим условиям дороги — поездки для водителей станут более комфортными и предсказуемыми».
Строительство дороги Солнцево—Бутово—Варшавское (СБВ) началось в 2016 году. Трасса является частью нового транспортного каркаса ТиНАО и выполняет функцию дублера МКАД. Шоссе планируется достроить в 2026 году, в том числе за счет строительства участков, которые соединят СБВ, подмосковную Южно-Лыткаринскую дорогу и Московский скоростной диаметр. «Таким образом, СБВ войдет в скоростной каркас, который формируется в рамках Стратегии развития транспорта,— пояснили в ЦОДД.— Благодаря сети скоростных дорог водители смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу».
Ранее по проекту ЦОДД Москвы была повышена разрешенная скорость с 60 до 80 км/ч на Варшавском шоссе за МКАД, на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе.
Для Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы повышение скоростного режима — это не общий норматив для всех магистралей, а индивидуальное решение по каждому участку. Перед принятием такого решения оцениваются техническое состояние дороги, параметры инфраструктуры и уровень аварийности. Улично-дорожная сеть регулярно анализируется, и скоростной режим корректируется точечно.
Одним из ключевых условий для увеличения разрешенной скорости является наличие стационарного освещения. При нарушении требований ГОСТа, например отсутствии освещения или повреждении ограждения, повышенный режим отменяют до окончания ремонта, а скорость возвращают к стандартным значениям. Это ограничение связано с риском: по имеющимся оценкам, превышение скорости даже на 1 км/ч повышает вероятность аварии с летальным исходом на 4–5%.