Тайфун «Дуцзюань» достиг восточной Японии и направился на Токио

К тихоокеанскому побережью восточной Японии приблизился тайфун «Дуцзюань», который сопровождается сильным порывистым ветром и проливными дождями. Об этом сообщает агентство «Kyodo News». Ожидается, что этой ночью стихия достигнет полуострова Идзу, а затем Токио. Синоптики предупреждают о риске образования оползней. В Токио объявлен третий уровень погодной опасности (всего их пять).

Сейчас на островах Идзу-Осима и Канто, расположенных примерно в 100 км от Токио, идут проливные дожди. Японское метеорологическое агентство призывает жителей не выходить на улицу из-за риска разлива рек и схода оползней. Сейчас тайфун движется на северо-восток со скоростью 30 км в час, а его максимальные порывы ветра достигают 198 км/ч. Из-за непогоды отменены около 300 внутренних и международных авиарейсов.

Шторм уже привел к отключениям электроэнергии. Самые масштабные отключения произошли в префектуре Тиба, которая прилегает к Токио. Без электричества в этом районе остаются 41,1 тыс. домов. В результате проливных дождей дороги в регионе оказались полностью затоплены. О пострадавших не сообщается.