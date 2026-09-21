Кремль прокомментировал натовские учения Strike Warrior

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сущность НАТО с годами не меняется и блок остается инструментом конфронтации. Так он прокомментировал старт учений Strike Warrior военно-политического блока в водах к северу и востоку от Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации, это и остается инструментом конфронтации», — сказал господин Песков.

Он отдельно отметил «важный нюанс»: в рамках учений НАТО отрабатывает перехват торговых судов. Учения Strike Warrior пройдут с 21 сентября по 9 октября. В них примут участие более тридцати кораблей и самолетов, говорится на сайте военно-морского флота Великобритании.