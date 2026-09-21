Кремль прокомментировал натовские учения Strike Warrior
Песков: НАТО остается инструментом конфронтации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сущность НАТО с годами не меняется и блок остается инструментом конфронтации. Так он прокомментировал старт учений Strike Warrior военно-политического блока в водах к северу и востоку от Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«В сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации, это и остается инструментом конфронтации», — сказал господин Песков.
Он отдельно отметил «важный нюанс»: в рамках учений НАТО отрабатывает перехват торговых судов. Учения Strike Warrior пройдут с 21 сентября по 9 октября. В них примут участие более тридцати кораблей и самолетов, говорится на сайте военно-морского флота Великобритании.
В феврале 2026 года глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил варианты борьбы с «теневым флотом» России, включая операции по захвату танкеров. Эти меры обсуждали представители десяти стран, имеющих общие обязательства в Северной Атлантике и Балтийском море.
В тот же период Николай Патрушев заявлял, что НАТО планирует захват российских торговых судов, блокирование Калининградской области и диверсии на подводных коммуникациях. На этом фоне перехват судов в сценарии морских маневров затрагивает не только тактику учений, но и ранее обсуждавшиеся в регионе варианты действий против российского судоходства.