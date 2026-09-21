Синоптики ожидают бабье лето в Москве к выходным

К концу сентября в Москве наступит «старое» бабье лето, заявил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в выходные температура воздуха в столице поднимется до +22 °С.

Как пояснил синоптик, в заключительные дни недели на большей части Русской равнины и Урала скажется влияние антициклона. Москвичей и жителей Центральной России с пятницы до воскресенья ждет теплая погода. «По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от +7 до +12, в светлое время суток от +14... +19 — в пятницу, с постепенным повышением в выходные до... +22»,— уточнил господин Тишковец.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Москве будет +20...22 °С, местами кратковременный дождь, в Подмосковье — до +24 °С. 22 сентября в столице температура опустится до +19 °С, также прогнозируют дождь, в отдельных районах — гроза.