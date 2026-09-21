В Театре имени Пушкина состоялась премьера «Оперы нищих» в постановке Писарева

В Театре имени Пушкина состоялась премьера «Оперы нищих» — худрук театра Евгений Писарев поставил «Трехгрошовую оперу» Бертольта Брехта и Курта Вайля. Текст старались максимально приблизить к Брехту: вместо существующих переводов использовали подстрочник, который Сергей Плотов превратил в новую сценическую редакцию.

Тексты зонгов хоть и звучат непривычно, на слух воспринимаются легко. По-оперному монументальная, но лаконичная сценография Зиновия Марголина изображает условное лондонское «дно» под кирпичными сводами моста, по которому где-то сверху иногда проносится поезд, а в круглом проеме тоннеля располагается оркестр, исполняющий музыку Вайля в джазовых аранжировках Евгения Загота.

Но в этом благородно-сдержанном антураже есть место иронии и гротеску. Писарев пародирует то романтическую мелодраму с луной и гондолой (во время свидания Мэкки и Полли), то немое кино (в сцене побега из тюрьмы), то кабаре с эстрадными лампочками. Александр Матросов и Анастасия Лебедева с накладными задами и рисованными морщинками бесподобно играют чету Пичем — хищников, готовых выгодно продать и собственную дочь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оркестр в конце тоннеля».