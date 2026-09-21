IFR: в 2025 году в мире продали около 7 тыс. человекоподобных роботов

В прошлом году во всем мире продали около 7 тыс. человекоподобных роботов, следует из данных Международной федерации робототехники (IFR), которые приводит Reuters. Согласно правилам IFR, чтобы соответствовать критериям гуманоидного робота, устройство должно иметь человекоподобный внешний вид и автономно функционировать в среде, предназначенной для людей. Наличие нижних конечностей необязательно.

По словам главы IFR Сюзанны Биллер, несмотря на высокие продажи, количество человекоподобных роботов по-прежнему составляет небольшую долю от общего числа роботов. В 2024 году во всем мире установили около 542 тыс. стандартных промышленных роботов. Было продано еще 199 тыс. сервисных роботов для использования в сферах транспорта, гостиничного бизнеса и клининга. Данные IFR за 2025 год по промышленным и сервисным роботам будут опубликованы 24 сентября.

Статистика IFR формируется на основе данных от поставщиков и национальных отраслевых ассоциаций. В нее не включаются человекоподобные роботы потребительского и военного назначения, а медицинские роботы учитываются отдельно.

Исследователи Bank of America Global Research полагают, что распространение человекоподобных роботов «заметно выше». По их прогнозам, в 2026 году в мире будет продано 90 тыс. человекоподобных роботов, а к 2030 году продажи достигнут 1,2 млн штук.

Евгений Хвостик