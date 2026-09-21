Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге у наблюдателя на выборах от партии «Яблоко» изъяли яблоко

20 сентября на избирательном участке по ул. Первомайская, 27 в Екатеринбурге (№ 1401) полиция изъяла яблоко у двух наблюдателей от партии «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области и Госдумы РФ, рассказал «Ъ-Урал» председатель реготделения партии Максим Петлин.

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По его словам, это были двое наблюдателей от кандидата в Госдуму РФ (Березовский округ) Виктора Чуприянова и кандидата в свердловское ЗакСО по одномандатному округу Светланы Вяткиной (Октябрьский округ). На избирательный участок № 1401 наблюдатели пришли с яблоками, чтобы позже перекусить. Ближе к обеду к ним приехал экс-кандидат в региональное ЗакСО Александр Куделькин (Верх-Исетский округ) — записать интервью: как проходят выборы, не было ли вбросов бюллетеней и какая сейчас явка.

Вскоре наблюдатели подошли с Александром Куделькиным к информационному стенду вместе с фруктами, на что обратила внимание председатель избирательного участка. По словам Максима Петлина, представители партии пытались мирно решить вопрос, убрать яблоки в сумки, но председатель стояла на своем, говоря, что факт нарушения был зафиксирован. Как она позже указала полиции, наблюдатели вели незаконную агитацию. Силовики, приехавшие на место, изъяли яблоко и пообещали разобраться в вопросе.

Напомним, в конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Законодательное собрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге 11 сентября утвердил это решение. По аналогичным причинам Верховный суд РФ отменил регистрацию партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму. «Яблочники» продолжили избирательную кампанию в одномандатных округах.

Позже, сотрудники полиции в один день задержали шесть «яблочников» и составили в отношении каждого из них протокол о демонстрации экстремистской символики (ст.20.3 КоАП РФ).

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Артем Путилов

Фотогалерея

Как голосовала Россия

Предыдущая фотография
Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 48

Подсчет голосов на одном из избирательных участков в Донецке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 в Красноярске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Заключенные СИЗО-1 на голосовании

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область. Избиратель во время голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудник полиции дежурит рядом с урнами для голосования на избирательном участке в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сотрудники ЦИК ДНР в сопровождении сотрудников МВД России и Росгвардии во время проведения досрочного выездного голосования

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков возле участковой избирательной комиссии в бизнес-центре «Демидов», Москва

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Подсчет голосов на избирательном участке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков на голосовании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Москва. Работа избирательного штаба партии «Справедливая Россия»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и председатель партии Дмитрий Медведев на подведении предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование в Красноярском краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд