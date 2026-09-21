В Екатеринбурге у наблюдателя на выборах от партии «Яблоко» изъяли яблоко

20 сентября на избирательном участке по ул. Первомайская, 27 в Екатеринбурге (№ 1401) полиция изъяла яблоко у двух наблюдателей от партии «Яблоко» на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области и Госдумы РФ, рассказал «Ъ-Урал» председатель реготделения партии Максим Петлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По его словам, это были двое наблюдателей от кандидата в Госдуму РФ (Березовский округ) Виктора Чуприянова и кандидата в свердловское ЗакСО по одномандатному округу Светланы Вяткиной (Октябрьский округ). На избирательный участок № 1401 наблюдатели пришли с яблоками, чтобы позже перекусить. Ближе к обеду к ним приехал экс-кандидат в региональное ЗакСО Александр Куделькин (Верх-Исетский округ) — записать интервью: как проходят выборы, не было ли вбросов бюллетеней и какая сейчас явка.

Вскоре наблюдатели подошли с Александром Куделькиным к информационному стенду вместе с фруктами, на что обратила внимание председатель избирательного участка. По словам Максима Петлина, представители партии пытались мирно решить вопрос, убрать яблоки в сумки, но председатель стояла на своем, говоря, что факт нарушения был зафиксирован. Как она позже указала полиции, наблюдатели вели незаконную агитацию. Силовики, приехавшие на место, изъяли яблоко и пообещали разобраться в вопросе.

Напомним, в конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Законодательное собрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге 11 сентября утвердил это решение. По аналогичным причинам Верховный суд РФ отменил регистрацию партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму. «Яблочники» продолжили избирательную кампанию в одномандатных округах.

Позже, сотрудники полиции в один день задержали шесть «яблочников» и составили в отношении каждого из них протокол о демонстрации экстремистской символики (ст.20.3 КоАП РФ).

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Артем Путилов