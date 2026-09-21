«Озон Фармацевтика» утвердила дивиденды за первое полугодие 2026 года
Акционеры ПАО «Озон Фармацевтика» на внеочередном собрании 17 сентября утвердили дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 0,49 руб. за бумагу. Всего на выплату направят 572,2 млн руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 сентября.
База для расчета квартальных дивидендов — чистая прибыль по МСФО за последние 12 месяцев в размере 7,704 млрд руб., деленная на четыре квартала. Расчетная чистая прибыль за квартал — 1,9 млрд руб. Компания выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе.
Совокупный объем дивидендов за первое полугодие составит 887,4 млн руб. (0,76 коп. на акцию). На 30 июня соотношение скорректированного чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,8x, что соответствует коэффициенту выплаты 30%.
У ПАО «Озон Фармацевтика» размер дивидендов зависит не только от чистой прибыли. Дивидендная политика учитывает соотношение чистого долга и EBITDA: при росте долговой нагрузки рекомендуемая доля прибыли для выплат снижается, а сама сумма дополнительно ограничивается свободным денежным потоком.
Пороговое значение соотношения чистый долг/EBITDA выше 3 означает отказ от дивидендов. При показателе не выше 1 политика предусматривает выплату не менее 35% чистой прибыли, при не выше 2 — не менее 25%, а при не выше 3 — не менее 15%. Таким образом, квартальное решение одновременно отражает финансовый результат и уровень долговой нагрузки компании.