«Озон Фармацевтика» утвердила дивиденды за первое полугодие 2026 года

Акционеры ПАО «Озон Фармацевтика» на внеочередном собрании 17 сентября утвердили дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 0,49 руб. за бумагу. Всего на выплату направят 572,2 млн руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 сентября.

База для расчета квартальных дивидендов — чистая прибыль по МСФО за последние 12 месяцев в размере 7,704 млрд руб., деленная на четыре квартала. Расчетная чистая прибыль за квартал — 1,9 млрд руб. Компания выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе.

Совокупный объем дивидендов за первое полугодие составит 887,4 млн руб. (0,76 коп. на акцию). На 30 июня соотношение скорректированного чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,8x, что соответствует коэффициенту выплаты 30%.