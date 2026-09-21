Взломавшие Rockstar Games хакеры провели кибератаку на конкурентов

20 сентября киберпреступная группировка ShinyHunters заявила о взломе в даркнете сайта одного из своих главных конкурентов, хакеров из объединения cl0p. Об этом сообщает агентство Reuters. ShinyHunters утверждает, что взлом произошел 18 сентября благодаря обнаружению уязвимости в программном обеспечении платформы cl0p. Как отмечает Reuters, это дало ShinyHunters обширный контроль над инфраструктурой группы. По словам представителей ShinyHunters, которых цитирует агентство, у них был конфликт с cl0p по поводу предполагаемой кражи в 2025 году данных, относящихся к комплексу бизнес-приложений Oracle E-Business Suite (EBS).

В 2023 году группировка cl0p, которая, по данным Reuters, состоит из русскоязычных хакеров, воспользовалась уязвимостью в программном обеспечении для управления файлами MOVEit, чтобы похитить данные десятков миллионов людей у более чем 600 компаний. В августе она заявила о краже больших объемов данных у почти 50 компаний по всему миру, включая Philips, Shell и GE.

Группировка ShinyHunters в апреле заявила о похищении миллионов корпоративных записей у разработчика видеоигр Rockstar Games — создателя серии Grand Theft Auto. В мае она оказалась в центре скандала, связанного со взломом образовательной платформы Canvas, что привело к масштабным сбоям в работе школ по всей территории США.

Сейчас группировка Cl0p не отвечает на запросы о комментариях. По состоянию на 20 сентября, ее сайт в даркнете был недоступен. Днем ранее, как сообщает исследовательская платформа eCrime.ch, на сайте появилась надпись «Домен изъят ShinyHunters».

Евгений Хвостик