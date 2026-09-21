Паслер: у «Единой России» лучшие результаты на Урале на выборах с 2016 года

Партия «Единая Россия» в Свердловской области по итогам последних выборов показала лучший результат за последние 10 лет, заявил губернатор Денис Паслер. Голосование на выборах депутатов свердловского парламента и Госдумы проходило с 18 по 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По его словам, «сотни тысяч» человек отдали свои голоса за эту партию. «У "Единой России", как партии народа, огромная роль. Мы работаем над сохранением исторической памяти, традиционных ценностей, нашей культуры и наших принципов. В приоритетах партии — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей»,— сказал Денис Паслер. Он также пожелал всем избранным депутатам из всех партий, участвовавших в выборах, с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала.

Явка на выборы в Свердловской области, по данным главы региона, за три дня составила 45%.

По данным Центризбиркома РФ на ночь с 20 на 21 сентября, список кандидатов «Единой России» взял 44,75% голосов избирателей (125 733 человека) на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области по итогам обработки 6,38% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Второе место занимали «Новые люди» с 19,24% (54 059), третье — КПРФ с 14,39% (40 417), четвертое — ЛДПР с 12,82% (36 022), пятое — «Справедливая Россия» с 8,53% (23 978).

Претенденты в Госдуму от «Единой России» заняли первые места во всех семи одномандатных округах на территории Свердловской области по итогам обработки более чем 37,76% протоколов.

Ирина Пичурина