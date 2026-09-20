«Единая Россия» набирает 44,75% на выборах в заксобрание Свердловской области

Список кандидатов «Единой России» взял 44,75% голосов избирателей (125 733 человека) на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области по итогам обработки 6,38% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второе место занимают «Новые люди» с 19,24% (54 059), третье — КПРФ с 14,39% (40 417), четвертое — ЛДПР с 12,82% (36 022), пятое — «Справедливая Россия» с 8,53% (23 978).

Голосование на выборах депутатов свердловского парламента проходило с 18 по 20 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По последним данным избиркома на 18:00 воскресенья, кандидатов поддержали 45,06% свердловских избирателей. Наибольший интерес к выборам проявили жители Волчанска (76,83%), Пелыма (75,71%), ЗАТО Свободного (72,12%), Верхней Туры (70,41%), Камышловского (70,00%) и Слободо-Туринского районов (68,18%), наименьший — Краснотурьинска (43,19%), Ревды (42,84%), Арамили (42,59%), Первоуральска (41,56%), Полевского (41,53%) и Сысерти (39,13%)

В Екатеринбурге наибольшую явку зафиксировали окружные избирательные комиссии Кировского (44,01%), Октябрьского (41,41%), Ленинского (40,63%) и Орджоникидзевского районов (38,74%), наименьшую — Верх-Исетского (38,55%), Чкаловского (36,99%) и Железнодорожного районов (36,64%).

Заксобрание Свердловской области формируется по смешенной системе: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 25 — по единому избирательному округу. Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.

Всего избирком допустил до выборов 511 кандидатов: 135 политиков намерены одержать победу в одномандатных округах, другие 376 претендентов — избраться в составе пяти партийных списков. Кандидатов в депутаты могли поддержать 3 256 199 уральцев на 2 363 избирательных участках 18-20 сентября с 8:00 до 20:00 или через систему ДЭГ, которая работала беспрерывно в течение трех дней.

Василий Алексеев