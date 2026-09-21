Reuters: в конце года Европе грозит дефицит авиатоплива
В четвертом квартале дефицит авиационного топлива в Европе составит 510 тыс. баррелей в день. Об этом написало Reuters со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Energy Aspects. Запасы авиатоплива в крупнейшем в Европе хабе по хранению нефтепродуктов Амстердам—Роттердам—Антверпен в первой половине сентября составляли 543 тыс. т — минимум за последние семь лет.
По подсчетам Energy Aspects, в США количества топлива в четвертом квартале будут соответствовать спросу (избыток примерно на 18 тыс. баррелей в день), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет значительный избыток — 419 тыс. баррелей в день. Аналитики компании отмечают, что показатели в Европе, США и АТР соответствует трендам, которые были и в третьем квартале.
Reuters пишет, что после начала войны в Иране, которая нарушила поставки с Ближнего Востока, Европа стала импортировать больше авиационного топлива из таких стран, как Нигерия, Канада, США и Южная Корея. В последнее время особенно сильно растет импорт из последней — по подсчетам сервиса Kpler, в сентябре Южная Корея поставляет в Европу в среднем 129 тыс. баррелей авиатоплива в день. Это рекордный показатель с 2022 года.
В марте 2026 года блокировка Ормузского пролива рассматривалась как фактор, способный в долгосрочном периоде ограничивать доступность нефти и керосина для авиации и повышать стоимость топлива. К 25 марта стоимость авиационного топлива, по оценке Shell, уже выросла вдвое.
При ограниченном предложении участники рынка могут закупать дополнительные объемы или заключать контракты на более длительный срок, чем обычно. Такая стратегия помогает заранее закрепить поставки, но сама по себе не устраняет физическое ограничение доступности топлива.