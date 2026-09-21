Reuters: в конце года Европе грозит дефицит авиатоплива

В четвертом квартале дефицит авиационного топлива в Европе составит 510 тыс. баррелей в день. Об этом написало Reuters со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Energy Aspects. Запасы авиатоплива в крупнейшем в Европе хабе по хранению нефтепродуктов Амстердам—Роттердам—Антверпен в первой половине сентября составляли 543 тыс. т — минимум за последние семь лет.

По подсчетам Energy Aspects, в США количества топлива в четвертом квартале будут соответствовать спросу (избыток примерно на 18 тыс. баррелей в день), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет значительный избыток — 419 тыс. баррелей в день. Аналитики компании отмечают, что показатели в Европе, США и АТР соответствует трендам, которые были и в третьем квартале.

Reuters пишет, что после начала войны в Иране, которая нарушила поставки с Ближнего Востока, Европа стала импортировать больше авиационного топлива из таких стран, как Нигерия, Канада, США и Южная Корея. В последнее время особенно сильно растет импорт из последней — по подсчетам сервиса Kpler, в сентябре Южная Корея поставляет в Европу в среднем 129 тыс. баррелей авиатоплива в день. Это рекордный показатель с 2022 года.

Яна Рождественская