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Российская армия взяла харьковские Польную и Новоалександровку

Минобороны: ВС РФ взяли Польную и Новоалександровку в Харьковской области

Российские подразделения в зоне СВО установили контроль над населенными пунктами Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, оба населенных пункта контролируют бойцы группировки войск «Север».

Также в ведомстве заявили, что в Харьковской области идут «активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля» в районах Петропавловки и Приколотного.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявленный переход Польной и Новоалександровки продолжает зафиксированную в 2026 году последовательность сообщений о продвижении в Харьковской области: 30 июля, 31 июля и 1 августа Минобороны сообщало о взятии Юрченково, Веровки и Ольговки. 15 сентября ведомство также отчитывалось о взятии Ольховатки.

Предыстория продвижения группировки «Север» в регионе относится и к 2025 году: 22 декабря сообщалось о взятии Вильчи, а 23 декабря — о переходе под контроль Прилипки. 16 марта 2026 года начальник Генштаба Валерий Герасимов говорил о создании в Харьковской области «полос безопасности».

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