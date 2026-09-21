Российская армия взяла харьковские Польную и Новоалександровку
Минобороны: ВС РФ взяли Польную и Новоалександровку в Харьковской области
Российские подразделения в зоне СВО установили контроль над населенными пунктами Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сводке, оба населенных пункта контролируют бойцы группировки войск «Север».
Также в ведомстве заявили, что в Харьковской области идут «активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля» в районах Петропавловки и Приколотного.
Заявленный переход Польной и Новоалександровки продолжает зафиксированную в 2026 году последовательность сообщений о продвижении в Харьковской области: 30 июля, 31 июля и 1 августа Минобороны сообщало о взятии Юрченково, Веровки и Ольговки. 15 сентября ведомство также отчитывалось о взятии Ольховатки.
Предыстория продвижения группировки «Север» в регионе относится и к 2025 году: 22 декабря сообщалось о взятии Вильчи, а 23 декабря — о переходе под контроль Прилипки. 16 марта 2026 года начальник Генштаба Валерий Герасимов говорил о создании в Харьковской области «полос безопасности».