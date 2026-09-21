Российская армия взяла харьковские Польную и Новоалександровку

Российские подразделения в зоне СВО установили контроль над населенными пунктами Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, оба населенных пункта контролируют бойцы группировки войск «Север».

Также в ведомстве заявили, что в Харьковской области идут «активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля» в районах Петропавловки и Приколотного.