В Подмосковье запустили услугу онлайн-консультаций с ветеринарами

В Московской области запустили услугу телеветеринарии. Теперь владельцы домашних животных смогут получить онлайн-консультацию ветеринаров из государственных клиник.

«Этот формат избавляет владельцев от лишних поездок, а главное — животное не испытывает стресс от дороги и незнакомой обстановки. С помощью нового сервиса можно выбрать удобные дату и время для видеозвонка, не подстраивая под визит к врачу весь свой день», — отметили в пресс-службе Мингосуправления.

Записаться на онлайн-прием можно через портал «МОй АПК». После выбора даты и времени откроется форма для онлайн-оплаты. Ссылка для подключения к видеоконференции будет доступна в личном кабинете пользователя. Длительность одной консультации составит не более 20 минут.

Сейчас доступны восемь специалистов. Среди услуг — возможность найти подходящую клинику и оформить запись на очный прием, узнать график работы пунктов вакцинации, а также получить сведения о правилах чипирования и регистрации питомцев. Список услуг планируется расширить.