В Подмосковье запустили услугу онлайн-консультаций с ветеринарами
В Московской области запустили услугу телеветеринарии. Теперь владельцы домашних животных смогут получить онлайн-консультацию ветеринаров из государственных клиник.
«Этот формат избавляет владельцев от лишних поездок, а главное — животное не испытывает стресс от дороги и незнакомой обстановки. С помощью нового сервиса можно выбрать удобные дату и время для видеозвонка, не подстраивая под визит к врачу весь свой день», — отметили в пресс-службе Мингосуправления.
Записаться на онлайн-прием можно через портал «МОй АПК». После выбора даты и времени откроется форма для онлайн-оплаты. Ссылка для подключения к видеоконференции будет доступна в личном кабинете пользователя. Длительность одной консультации составит не более 20 минут.
Сейчас доступны восемь специалистов. Среди услуг — возможность найти подходящую клинику и оформить запись на очный прием, узнать график работы пунктов вакцинации, а также получить сведения о правилах чипирования и регистрации питомцев. Список услуг планируется расширить.
Дистанционная консультация может закрыть значительную часть обращений без поездки в клинику: по оценке, опубликованной в феврале 2025 года, примерно 60% проблем со здоровьем животных решаются таким способом. Для владельца это означает, что новая услуга подходит прежде всего для случаев, в которых ветеринару достаточно удаленно оценить состояние питомца и дать рекомендации.
Оставшиеся обращения онлайн-формат не охватывает полностью, поэтому при необходимости непосредственного осмотра или ветеринарных процедур владельцу потребуется обратиться в клинику. Дистанционная консультация сокращает число поездок, но не заменяет очную помощь во всех ситуациях.