Санду созвала Совет безопасности Молдавии из-за энергокризиса

Президент Молдавии Майя Санду созвала 21 сентября Совет безопасности для обсуждения подготовки к зиме в условиях энергетического кризиса.

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Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Как сообщила администрация главы государства, на повестке дня — влияние международного энергокризиса на обеспечение страны и меры по укреплению национальной энергоустойчивости.

Молдавия переживает энергокризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, что привело к сокращению выработки на Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Страна полностью перешла на закупки у европейских поставщиков, но линии электропередачи периодически не выдерживают нагрузок. В августе тариф на газ вырос в среднем на 41%, до 20,3 лея за кубометр, что вызвало жесткую критику оппозиции.