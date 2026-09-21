Санду созвала Совет безопасности Молдавии из-за энергокризиса
Президент Молдавии Майя Санду созвала 21 сентября Совет безопасности для обсуждения подготовки к зиме в условиях энергетического кризиса.
Президент Молдавии Майя Санду
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters
Как сообщила администрация главы государства, на повестке дня — влияние международного энергокризиса на обеспечение страны и меры по укреплению национальной энергоустойчивости.
Молдавия переживает энергокризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, что привело к сокращению выработки на Молдавской ГРЭС в Приднестровье.
Страна полностью перешла на закупки у европейских поставщиков, но линии электропередачи периодически не выдерживают нагрузок. В августе тариф на газ вырос в среднем на 41%, до 20,3 лея за кубометр, что вызвало жесткую критику оппозиции.
Одной из ключевых уязвимостей энергоснабжения Молдавии является ограниченная пропускная способность внешних поставок электроэнергии. Даже при наличии возможности закупать электричество в Румынии, мощностей не хватает для полного покрытия потребностей. Это означает, что устойчивость энергоснабжения зависит не только от наличия поставщика, но и от способности сетей принять необходимый объем электроэнергии.
В ответ на предыдущие энергетические кризисы власти Молдавии уже предпринимали ряд мер. Так, в октябре 2021 года на фоне газового кризиса в стране вводили режим чрезвычайного положения и активно искали альтернативные источники газа. В феврале 2023 года государства ЕС и Еврокомиссия выделили 156 миллионов евро на компенсации жителям Молдавии выросших счетов за энергоресурсы, что стало способом смягчить последствия кризиса для потребителей.