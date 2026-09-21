Биткойн подорожал до $85 тысяч впервые с конца января

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ключевым драйвером движения крипторынка стали геополитические сигналы: после прохода танкеров через Ормузский пролив и сообщений о возможных переговорах США с Ираном инвесторы начали возвращаться в рисковые активы. Однако эксперт предупреждал, что улучшение настроений может оказаться нестабильным и быстро смениться новым ухудшением.

Одновременный рост эфира получил дополнительную поддержку после запуска компанией BlackRock первого спотового ETF на Ethereum со встроенным стейкингом. Инвесторы, покупающие такой инструмент через фонд, могут рассчитывать на дополнительную доходность в несколько процентов годовых, что создало повышенный спрос и интерес к токену. Таким образом, движение крипторынка поддерживалось не только общим улучшением настроений, но и отдельным фактором притока интереса к эфиру.