Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорном процессе по Украине

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо сдвиги в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что Россия продолжает рассчитывать на возвращение к переговорам и надеется, что переговорный процесс будет возобновлен в каком-либо формате.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду, что сентябрь — октябрь станут периодом для перезапуска переговоров с Россией. Он заявлял, что президент США Дональд Трамп может помочь запустить «реальный переговорный процесс» до наступления холодов.

Дональд Трамп сообщал, что американская сторона активно работает над урегулированием конфликта, и что процесс скоро подойдет к завершению.