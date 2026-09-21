Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорном процессе по Украине
На сегодняшний день отсутствуют какие-либо сдвиги в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что Россия продолжает рассчитывать на возвращение к переговорам и надеется, что переговорный процесс будет возобновлен в каком-либо формате.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду, что сентябрь — октябрь станут периодом для перезапуска переговоров с Россией. Он заявлял, что президент США Дональд Трамп может помочь запустить «реальный переговорный процесс» до наступления холодов.
Дональд Трамп сообщал, что американская сторона активно работает над урегулированием конфликта, и что процесс скоро подойдет к завершению.
По версии российской стороны, пауза в переговорном процессе связана с тем, что Киев не ответил на переданные проекты документов и вопросы, а также на предложения продолжить работу в составе переговорных групп. Содержательное ограничение со стороны Украины заключается в готовности обсуждать перемирие только без территориальных уступок в повестке, поэтому препятствия касаются как процедуры диалога, так и его ключевых условий.
В 2025 году стороны провели три прямые встречи в Стамбуле; последняя состоялась 23 июля. На этих переговорах они в основном договорились об обмене военнопленными и обменялись меморандумами с условиями прекращения огня. Для дальнейшего взаимодействия российская сторона предлагала онлайн-рабочие группы, но Украина на такой формат не согласилась.