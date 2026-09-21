Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iconic Auctioneers Фото: Iconic Auctioneers

Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон, несмотря на то, что не участвует сегодня в громких медийных проектах, продолжает постоянно заявлять о себе в информационном поле. В начале 2026 года он рассказывал, как борется с онкологическим заболеванием. Летом делился тем, как выращивает на собственной ферме картофель и прочие сельскохозяйственные культуры. А на днях выставил на аукцион сразу три своих знаковых автомобиля, участвовавших в шоу Grand Tour.

Пожалуй, самый ценный экземпляр — это Lancia Montecarlo Spider 1982 года выпуска, последний автомобиль, на котором Кларксон ездил вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем в эпизодах, снимавшихся в Зимбабве и Ботсване. От серийной модели его отличают некоторые доработки: задние фонари от Ferrari 308, четыре выхлопных трубы, колеса Lancia Delta HF Integrale, а также измененная решетка и фары. Внутри кожаные кресла заменены на тканевые и установлен руль, обшитый алькантарой и лишенный кнопок.

Были подозрения, что в жарком климате электроника может подвести. Вторым лотом станет Alfa Romeo GTV 3.0 V6, выпущенная в 1983 году, на которой Кларксон ездил по маршруту North Coast 500 в Шотландии. Пробег автомобиля составляет порядка 28 тыс. миль, и он обслуживался собственником. Под капотом установлен знаменитый 2,5-литровый V6, который Кларксон ценил за звук и плавность работы. Любопытно, что ранее ведущий уже владел этим автомобилем, затем продал и снова выкупил его.

Третий автомобиль — это огромный Lincoln Continental Mark V 1978 года, с V8 объемом 6,6 литра и системой впрыска закиси азота. В салоне сохранились часы Картье, а в багажнике лежат шотландские волынки. Аукцион пройдет 14 и 15 ноября во время NEC Classic Motor Show в Бирмингеме, и организует его аукционный дом Iconic Auctioneers. Все автомобили будут проданы без резервной цены, то есть тому, кто предложит максимальную сумму.

Дмитрий Гронский