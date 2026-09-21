HeadHunter утвердила дивиденды за первое полугодие 2026 года
Акционеры МКПАО «Хэдхантер» (HeadHunter) на внеочередном собрании 17 сентября утвердили решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года в размере 200 руб. на акцию. Об этом сообщила компания.
Согласно дивидендной политике компании, на выплаты направляется от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно.
В декабре 2024 года акционеры утвердили выплату спецдивидендов в размере 907 руб. на акцию. С 2025 года компания перешла на полугодовой график выплат: за I полугодие и весь 2025 год дивиденды составили по 233 руб. на акцию.
В первом полугодии 2026 года чистая прибыль МКПАО «Хэдхантер» по МСФО составила 4,63 млрд рублей, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Однако скорректированная чистая прибыль упала на 28%, до 4,83 млрд рублей, а выручка сохранилась на уровне 10,15 млрд рублей. Тем не менее, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых периодов, а текущая дивидендная доходность составляет около 7%.
В мае 2026 года совет директоров МКПАО «Хэдхантер» одобрил программу обратного выкупа акций на 15 млрд рублей, которая рассчитана на 12 месяцев. Целью программы является сокращение количества акций в свободном обращении для повышения акционерной стоимости. В первом квартале 2026 года чистая прибыль компании выросла на 8,5% до 4,57 млрд рублей, при этом выручка сократилась на 1,5% до 9,49 млрд рублей.