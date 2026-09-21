HeadHunter утвердила дивиденды за первое полугодие 2026 года

Акционеры МКПАО «Хэдхантер» (HeadHunter) на внеочередном собрании 17 сентября утвердили решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года в размере 200 руб. на акцию. Об этом сообщила компания.

Согласно дивидендной политике компании, на выплаты направляется от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно.

В декабре 2024 года акционеры утвердили выплату спецдивидендов в размере 907 руб. на акцию. С 2025 года компания перешла на полугодовой график выплат: за I полугодие и весь 2025 год дивиденды составили по 233 руб. на акцию.