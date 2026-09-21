Умер сооснователь поп-панк группы New Found Glory Чад Гилберт

В возрасте 45 лет умер гитарист и один из основателей американской поп-панк-группы New Found Glory Чад Гилберт. Об этом сообщила пресс-служба группы, не уточнив причину смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чад Гилберт

Фото: Miikka Skaffari / FilmMagic / Getty Images Чад Гилберт

Фото: Miikka Skaffari / FilmMagic / Getty Images

«Утром 20 сентября Чад Эверетт Гилберт тихо скончался во сне. Он покинул этот мир, окруженный друзьями и семьей»,— указано в сообщении группы в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чад Гилберт рассказывал журналу People, что с 2021 года проходил лечение от рака надпочечников. В этом году у него также диагностировали еще три опухоли: музыканту провели операцию на головном мозге, а также лучевую терапию. Как уточняет NBC, в последние месяцы рок-группа была в турне, и у нее запланированы еще два концерта в октябре и ноябре.

New Found Glory была основана во Флориде в 1997 году. Группа известна такими песнями, как «My Friends Over You», «Vicious Love», «Stay Awhile», «Ready and Willing». На счету коллектива 14 альбомов, последний — «Listen Up!» — вышел в феврале.