Россия стала вторым крупнейшим экспортером СПГ в Китай

Россия поставила в Китай 951 тыс. т сжиженного природного газа (СПГ) в июле 2026 года, что на 43% больше объемов прошлого года за тот же период. Это также рекордный показатель с сентября 2024 года. Россия заняла второе место среди экспортеров СПГ в КНР после Австралии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления республики.

По данным Ростата, в июле Россия произвела 2,34 млн т сжиженного газа, из которых 1,36 млн т ушло на азиатский рынок (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань). Китай в тот месяц принял на 19% больше СПГ, чем годом раньше, — 5,16 млн т. Реэкспорт сократился с 5,3% от импорта в июне до 3,7% от импорта в июле.

Общие поставки газа в КНР по газопроводам из пяти стран сократились на 6% — до 6,723 млрд куб. м. Снабжение из России остается на высоком уровне — порядка 112 млн куб. м в сутки. Туркменистан и Казахстан сократили поставки на 8%, Узбекистан — на 60%. Также Китай получает сжиженный газ из Мьянмы, но об объемах поставок из этой страны не сообщается.