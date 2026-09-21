Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Официально ее зовут «эвтрема японская», а в народе кличут японской редькой. И правда, с редькой она в родстве — оба они из семейства капустных. Старейший японский медицинский справочник «Хондзо ваме» еще в X веке упоминал ее как сильное противомикробное средство. Так что пасту из корней эвтремы поначалу готовили как лекарство.

Позже его стали подавать к блюдам из сырой рыбы для профилактики желудочных хворей. То, что полезное еще и вкусно, стало нежданным подарком. Так что к XIX веку васаби официально утвердилась как любимая японская приправа, и ее начали массово культивировать.

Дело оказалось сложным: японская редька — растение капризное, требует тени, постоянной температуры и проточной воды. И сегодня производство васаби считается трудным и дорогим. Чтобы не разочаровывать любителей зеленой пасты, в дешевых версиях приправы ее заменяют хреном. Он, конечно, редьки не слаще, но обидно. Думаешь, что познал Японию на вкус, а получаешь, как обычно, хрен.

Павел Шинский