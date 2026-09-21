Мировые цены на какао-бобы упали на 10% впервые с февраля
Мировые цены на какао-бобы опустились на 10,64%, что стало самым масштабным недельным падением с февраля, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). К моменту закрытия торгов в пятницу, декабрьские фьючерсы упали на 7,71% до $5,3 тыс. за тонну.
Расценки на какао-бобы, которые являются ключевым сырьем для шоколада, за три недели снизились примерно на 20%. Еще 31 августа они составляли $6,7 тыс. за тонну.
Снижение стоимости какао-бобов может быть связано с благоприятными погодными условиями в Западной Африке, считают эксперты «Ъ». В момент, когда цены на какао были на пике, многие производители стали сокращать его содержание в продуктах, что привело к общему снижению спроса. Однако даже падение цен на какао-бобы пока не приводит к сопоставимому снижению цен на шоколадные изделия во многих странах, уточняют они. Вполне вероятно, что это связано с долгосрочными контрактами на поставки, которые были заключены еще по более высоким ценам.
Биржевое удешевление какао не переводится в цену шоколада напрямую: заранее заключенные контракты закрепляют закупочные объемы, а какао-продукты могут накапливаться на складах производителей. Поэтому компаниям, которые используют сырье, приобретенное на прежних условиях, снижение котировок не дает немедленного эффекта для себестоимости.
На динамику цен влияет и спрос: в октябре 2025 года аналитики связывали снижение стоимости какао не только с ожиданиями хорошего урожая в Западной Африке, но и со спадом потребления из-за дороговизны продукции. Устойчивость снижения остается зависимой от погоды: в июне 2026 года трейдеры предупреждали, что Эль-Ниньо может сократить урожай, а сильные дожди в Кот-д’Ивуаре — ухудшить поставки и качество бобов.
Расширение плантаций не способно быстро увеличить предложение: о таких инвестициях производителей сообщалось в январе 2025 года, но первые урожаи ожидались лишь через несколько лет. Поэтому краткосрочные ожидания по урожаю и фактические объемы сырья реагируют на ценовой сигнал с разной скоростью.