Мировые цены на какао-бобы упали на 10% впервые с февраля

Мировые цены на какао-бобы опустились на 10,64%, что стало самым масштабным недельным падением с февраля, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). К моменту закрытия торгов в пятницу, декабрьские фьючерсы упали на 7,71% до $5,3 тыс. за тонну.

Расценки на какао-бобы, которые являются ключевым сырьем для шоколада, за три недели снизились примерно на 20%. Еще 31 августа они составляли $6,7 тыс. за тонну.

Снижение стоимости какао-бобов может быть связано с благоприятными погодными условиями в Западной Африке, считают эксперты «Ъ». В момент, когда цены на какао были на пике, многие производители стали сокращать его содержание в продуктах, что привело к общему снижению спроса. Однако даже падение цен на какао-бобы пока не приводит к сопоставимому снижению цен на шоколадные изделия во многих странах, уточняют они. Вполне вероятно, что это связано с долгосрочными контрактами на поставки, которые были заключены еще по более высоким ценам.