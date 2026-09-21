Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohari Фото: Mohari

Во Франции готовится любопытный отельный проект. Интересен он в том числе составом участников. Mohari Hospitality и Omnam Investment Group приобрели исторический Saint James Et Albany Paris Htel Spa вместе с Фарреллом Уильямсом. Причем Уильямс здесь не приглашенная знаменитость и не просто креативное лицо проекта: официально он выступает одним из соинвесторов.

Разумеется, для будущего отеля его имя — еще и практически гарантированный международный пиар: музыкант, продюсер, дизайнер и нынешний креативный директор мужской линии Louis Vuitton автоматически выводит очередную гостиничную реконструкцию в пространство моды и поп-культуры.

Реконструировать будут место действительно выдающееся. Бывший Saint James Et Albany Paris находится в первом округе Парижа, между rue de Rivoli и rue du 29 Juillet, напротив сада Тюильри, буквально по соседству с Лувром и rue Saint-Honor. Историческая часть комплекса восходит к XVIII веку, а некоторые элементы здания охраняются как исторический памятник.

Проект поручен парижскому архитектурному бюро Valode & Pistre, среди работ которого — Bulgari Hotel Paris. Реконструкция охватит около 14 тыс. кв. м. Вместо прежнего большого отеля здесь появится всего 106 номеров и свитов — то есть ставка явно делается не на количество комнат, а на их масштаб и уровень.

Кроме того, запланированы рестораны и бары, бассейн, spa, фитнес-зона и четыре частные резиденции с отдельным входом, но доступом ко всем гостиничным сервисам. Заявленная категория — пять звезд, причем сам проект ориентируется на стандарты парижских palace hotels, то есть отелей-дворцов.

Анна Минакова