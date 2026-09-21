Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В канун недавно наступившего 5787 нового года Рош а-Шана свое 30-летие отметил Российский еврейский конгресс (РЕК) — самая крупная светская благотворительная еврейская организация страны. Президент РЕК Александр Генцис постоянно употреблял, говоря о благотворительной деятельности, ивритский термин «цдака». Это в прямом переводе даже не «милость», а «справедливость»:

«Обычно люди относятся к благотворительности так: сегодня хочу, завтра не хочу. То есть в зависимости от эмоций своих. А когда ты говоришь о том, что благотворительность — это справедливо, у тебя включаются базовые желания человека: самому быть справедливым и чтобы были справедливы к нему. И вот этот именно контекст говорит о том, что благотворительность как акт справедливости является неотъемлемой частью нашей жизни».

Из юбилейного вечера в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» более всего запомнилась театральная постановка, специально подготовленная для проведения премии Global Influence Award — ее ежегодно вручает РЕК. За «цдаку» в науке, культуре и общественной жизни.

Пронзительный спектакль-фантасмагорию «Яша» поставил Алексей Агранович. Главные роли исполнили Евгения Симонова и Семен Штейнберг. В постановку, объединившую огромную еврейскую историю в нашей стране — от черты оседлости до нынешнего времени, удачно и очень органично были вплетены четыре номинации премии и выход лауреатов, ставших героями постановки наряду с Марком Шагалом, Сергеем Эйзенштейном, Чарли Чаплиным и Иосифом Бродским. Конечно, было бы здорово, чтобы этот спектакль получил и свою дальнейшую жизнь. Как говорят организаторы, планы такие есть.

Статуэтками наградили, в том числе, мою добрую приятельницу Марину Лошак (наверное, помог Бродский и его музей «Полторы комнаты», где Марина сейчас куратор). А в числе «вручающих» был Михаил Фридман, который, как забавно вспоминал Генцис, — цитата — «был в числе трех, собравшихся в 96-м у кого-то на даче, чтобы учредить этот конгресс». Где главной идеей станет — «цдака».

Дмитрий Буткевич