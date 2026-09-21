В Удмуртии за выходные продали почти 3 тысячи тонн топлива

АЗС Удмуртии за 19–20 сентября реализовали 2,9 тыс. т топлива, в том числе 2,1 тыс. т бензина. Об этом сообщили в региональном минпромторге. Продажи бензина за минувшие выходные выросли на 8% по сравнению с 12–13 сентября и на 37% — относительно 5–6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При сохранении текущих объемов поставок с нефтеперерабатывающих заводов власти ожидают, что в течение рабочей недели реализация бензина сохранится на уровне более 1 тыс. т в сутки.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС.

С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина. Председатель Общественной палаты Удмуртии Юлия Шахтина, комментируя высокие цены на частных АЗС, назвала недопустимой практику, при которой те «наживаются на кризисной ситуации». С 11 сентября в регион ежедневно завозят более 1 тыс. т этого вида топлива при минимальной потребности, озвученной властями, в 900 т. К середине сентября относительно начала месяца поставки бензина в регион увеличили на треть.