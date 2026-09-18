Минпромторг Удмуртии: поставки бензина увеличились на треть

Минпромторг Удмуртии сообщил об увеличении поставок бензина в республику на 34,5% относительно начала сентября. Тогда наблюдался дефицит топлива из-за вынужденного ремонта на НПЗ крупного поставщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За сутки в Удмуртии реализовали почти 1,1 тыс. т бензина. Общий объем поставки горючего составил 1673 т. «План поставки на выходные — не ниже недельного среднего пролива ежедневно»,— добавили в ведомстве.

Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС.

С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина. Председатель Общественной палаты Удмуртии Юлия Шахтина, комментируя высокие цены на частных АЗС, назвала недопустимой практику, при которой те «наживаются на кризисной ситуации». С 11 сентября в регион ежедневно завозят более 1 тыс. т этого вида топлива при минимальной потребности, озвученной властями, в 900 т.