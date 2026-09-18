В Общественной палате Удмуртии прокомментировали высокие цены на частных АЗС
Председатель Общественной палаты Удмуртии (ОП УР) Юлия Шахтина, комментируя высокие цены на независимых АЗС, назвала недопустимой практику, при которой частники «наживаются на кризисной ситуации». Об этом она сообщила в Telegram.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
«Формально законодательство допускает свободное ценообразование (на частных АЗС.— “Ъ-Удмуртия”), поэтому нарушений нет. Однако мы в Общественной палате Удмуртии считаем недопустимым наживаться на кризисной ситуации и не поддерживаем такую практику»,— написала она.
Общественница озвучила «личный рекорд» своего супруга по времени нахождения в очереди на заправку — почти три часа. Госпожа Шахтина добавила, что сейчас количество автомобилей перед АЗС сокращается. Удмуртия столкнулась со второй волной дефицита позже других регионов, отметила председатель ОП УР.
«Заявления о подорожании топлива после выборов не соответствуют действительности <...> Скорее это часть целенаправленной кампании наших противников, которые стремятся дестабилизировать обстановку в регионе, дискредитировать власть и сорвать выборы, в том числе выводя из строя нефтеперерабатывающие мощности»,— считает госпожа Шахтина.
Напомним, цены на бензин на частных заправках в Удмуртии в условиях дефицита горючего стали доходить до 120-165 руб. за 1 л. На высокую стоимость топлива жители республики пожаловались в соцсетях. По данным сервиса RussiaBase, с учетом вертикально интегрированных сетей, точки которых периодически закрываются из-за отсутствия горючего, цены на АИ-92 держатся на отметке 67,6 руб. Цены на заправках крупных нефтяных компаний растут в пределах инфляции, указывают в УФАС. С частниками обсуждают заключение специальных соглашений для замедления темпов роста стоимости бензина. С 11 сентября в регион ежедневно завозят более 1 тыс. т этого вида топлива при минимальной потребности, озвученной властями, в 900 т.