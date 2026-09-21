«Ведомости» сообщили о росте объемов госзакупок топлива в России в 2026 году

Количество госзакупок бензина и дизельного топлива в России выросло на 16-35% за январь-август 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Их денежный объем увеличился на 30-42%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов по мониторингу торгов.

В «Тендерплане» сообщили, что госзаказчики разместили 43,4 тыс. тендеров (+16%) в январе-августе 2026 года на общую сумму 289 млрд руб. (+30%). В «Ростендере» зафиксировали 72,8 тыс. тендеров (+20%) за тот же период на сумму 341,3 млрд руб. (+42%). По данным «Контур.Закупки», госзаказчики объявили чуть больше 90 тыс. тендеров (+35%) в январе-августе этого года, а их общая стоимость выросла в 1,8 раза — до 490,3 млрд руб. Последние две площадки учитывали при анализе данные о закупках малых объемов.

Все три сервиса отмечают в марте наибольший объем закупок в денежном выражении и связывают это с началом сезона повышенного спроса. При этом наибольшее количество закупок было объявлено в июне, по данным «Тендерплана» и «Ростендера». Система «Контур.Закупки» отмечает наибольшее число тендеров в феврале.

Лидером по количеству торгов на закупку топлива стал Татарстан (6,4 тыс.), по данным «Ростендера». В топ-5 также входят Краснодарский край (4,2 тыс.), Самарская область (3,7 тыс.), Новосибирская область (2,5 тыс.) и Ростовская область (2,4 тыс.). Лидерами по общей стоимости закупок стали Московская область (27,5 млрд руб.), Москва (20,8 млрд руб.), Татарстан (17,5 млрд руб.), Красноярский край (10,2 млрд руб.) и Краснодарский край (9,2 млрд руб.).