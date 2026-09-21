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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Япония без музейной пыли

Кажется, Патрики частично переехали на Звенигородскую. Не целиком, конечно, а скорее привычной публикой — молодой, обеспеченной, уже достаточно насмотренной.

В ЖК Lucky формируется собственная ресторанная сцена, и Odzu — одна из ее новых точек притяжения.

Odzu получился камерным и живым: окна в пол наполняют пространство дневным светом, а открытая кухня и контактный бар создают ощущение постоянного движения. Вечером свет становится мягче, и пространство приобретает более интимный характер.

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Интерьер придумала студия AnZa: минималистичный, цельный, с натуральными фактурами и деликатными отсылками к Японии. Никакой декоративной экзотики — скорее спокойное, логичное пространство, где главным акцентом остаются кухня и люди.

Ресторан открыли рестораторы из Красноярска, кухню возглавил Никита Хлыновский, работавший в 0.75 please, «Поле», Maya, Jun и Amber.

Odzu легко представить рестораном на каждый день. Цены по московским меркам совсем не выглядят пугающими, а меню устроено так, чтобы за одним столом могли спокойно ужиться классические суши, сашими, роллы с неожиданными сочетаниями и авторские горячие блюда.

С классикой здесь все в порядке, но шеф явно не пытается воспроизвести музейную Японию. Он скорее работает с продуктом и позволяет себе свободные сочетания.

Есть теплый и очень сытный ролл с угрем и фуа-гра (450 руб.), ролл с лососем и освежающим манго (1200 руб.), обожженные суши абури с лососем и трюфельным соусом (800 руб.). Отдельное место в меню занимают хенд-роллы — их подают либо в специальных японских деревянных держателях темаки, либо сворачивают в длинные круглые трубочки. На этот раздел стоит обратить особое внимание: он получился особенно разнообразным: гребешок и фуагра(600 руб.), хамачи, трюфельное масло(1150 руб.), тунец с соусом никири(1600 руб.).

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Вагю татаки

Вагю татаки

Жареный рис с креветками

Жареный рис с креветками

Бавет, грибы

Бавет, грибы

Цыпленок терияки

Цыпленок терияки

Удон с морепродуктами

Удон с морепродуктами

Ролл угорь фуа-гра

Ролл угорь фуа-гра

Тартар из лосося, гуакамоле

Тартар из лосося, гуакамоле

Моти

Моти

Суши

Суши

Крудо из лосося

Крудо из лосося

Лосось, манго

Лосось, манго

Трюфельный чизбургер, фри, айоли

Трюфельный чизбургер, фри, айоли

Осьминог, азиатский ромеско

Осьминог, азиатский ромеско

Черная треска, барблан

Черная треска, барблан

Рамен с говядиной

Рамен с говядиной

Ризотто Di Mare

Ризотто Di Mare

Паста Caccio e Pepe с гребешком

Паста Caccio e Pepe с гребешком

Аранчини с креветками

Аранчини с креветками

Паста Caccio e Pepe с говядиной

Паста Caccio e Pepe с говядиной

Вителло Тоннато

Вителло Тоннато

Goshu Spritz

Goshu Spritz

Passion Cream

Passion Cream

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Вагю татаки

Жареный рис с креветками

Бавет, грибы

Цыпленок терияки

Удон с морепродуктами

Ролл угорь фуа-гра

Тартар из лосося, гуакамоле

Моти

Суши

Крудо из лосося

Лосось, манго

Трюфельный чизбургер, фри, айоли

Осьминог, азиатский ромеско

Черная треска, барблан

Рамен с говядиной

Ризотто Di Mare

Паста Caccio e Pepe с гребешком

Аранчини с креветками

Паста Caccio e Pepe с говядиной

Вителло Тоннато

Goshu Spritz

Passion Cream

В закусках — тартар из говядины на молочном хлебе хоккайдо с соусом из черного чеснока (1100 руб.), обожженные тонкие слайсы — татаки из вагю в соусе понзу (2200 руб.).

Среди горячих блюд — авторский осьминог с азиатским соусом ромеско — слегка пикантный (2600 руб.). В сезонном меню в стиле итамеши, которое подразумевает смешение японской и итальянской кухни,— качо э пепе с говядиной стир-фрай, обжаренной на тепане (1400 руб.) и шарики аранчини с креветкой(500 руб.).

Всю пасту из этого сезонного предложения готовят на бульоне даси, что заметно меняет ее вкус.

К основному меню прилагается достаточно большой раздел саке, в том числе популярный сейчас игристый саке. Есть и коктейльная карта с выраженными азиатскими акцентами — она продолжает ту же логику свободных сочетаний, что и кухня.

2-я Звенигородская улица, дом 12, строение 1

Пн-Чт, Вс: с 12:00 до 23:00

Пт, Сб: с 12:00 до 00:00

Осенний бранч в Сколково

26 сентября ENO Bistro в Сколково примет гостевой бранч нижегородского ресторана «19». За одной кухней встретятся шеф-повар ENO Владислав Фаст и бренд-шеф «19» Александр Николаенко. Их объединяет интерес к локальным продуктам, работе с открытым огнем и русской гастрономической традиции — впрочем, каждый трактует ее по-своему.

Николаенко пришел к этой теме через поваренную книгу 1898 года, найденную в антикварном магазине. В ней шеф обнаружил более 50 рецептов, которые стали для него не столько готовыми блюдами, сколько материалом для исследования русской кухни. В «19» старинные кулинарные приемы соседствуют с современными техниками, а привычные продукты получают новое прочтение.

Для ENO Bistro такой подход тоже вполне органичен: в основе его кухни — работа с тем, что дают сезон, лес, фермерские хозяйства и охота.

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Фаст и Николаенко подготовили семь блюд. В меню — вяленая свекла с черной смородиной и козьим сыром, карпаччо из сердца оленя с ежевикой, бутерброд со шпротами и айоли, кулебяка из налима с черной икрой, пирог-рассольник с петухом и мясным соусом, волжский судак с овсом и лесными грибами. На десерт — «Городецкий пряник».

Сам формат также выходит за рамки обычного гастрольного сета: блюда будут подавать в сопровождении рассказов шефов о продуктах, рецептах и кулинарных источниках.

Бранч пройдет 26 сентября с 14:00 до 18:00.

Новая улица, дом 100, строение 5

Ольга Карпова

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