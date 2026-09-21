Гурманские будни

Япония без музейной пыли

Кажется, Патрики частично переехали на Звенигородскую. Не целиком, конечно, а скорее привычной публикой — молодой, обеспеченной, уже достаточно насмотренной.

В ЖК Lucky формируется собственная ресторанная сцена, и Odzu — одна из ее новых точек притяжения.

Odzu получился камерным и живым: окна в пол наполняют пространство дневным светом, а открытая кухня и контактный бар создают ощущение постоянного движения. Вечером свет становится мягче, и пространство приобретает более интимный характер.

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Интерьер придумала студия AnZa: минималистичный, цельный, с натуральными фактурами и деликатными отсылками к Японии. Никакой декоративной экзотики — скорее спокойное, логичное пространство, где главным акцентом остаются кухня и люди.

Ресторан открыли рестораторы из Красноярска, кухню возглавил Никита Хлыновский, работавший в 0.75 please, «Поле», Maya, Jun и Amber.

Odzu легко представить рестораном на каждый день. Цены по московским меркам совсем не выглядят пугающими, а меню устроено так, чтобы за одним столом могли спокойно ужиться классические суши, сашими, роллы с неожиданными сочетаниями и авторские горячие блюда.

С классикой здесь все в порядке, но шеф явно не пытается воспроизвести музейную Японию. Он скорее работает с продуктом и позволяет себе свободные сочетания.

Есть теплый и очень сытный ролл с угрем и фуа-гра (450 руб.), ролл с лососем и освежающим манго (1200 руб.), обожженные суши абури с лососем и трюфельным соусом (800 руб.). Отдельное место в меню занимают хенд-роллы — их подают либо в специальных японских деревянных держателях темаки, либо сворачивают в длинные круглые трубочки. На этот раздел стоит обратить особое внимание: он получился особенно разнообразным: гребешок и фуагра(600 руб.), хамачи, трюфельное масло(1150 руб.), тунец с соусом никири(1600 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вагю татаки Жареный рис с креветками Бавет, грибы Цыпленок терияки Удон с морепродуктами Ролл угорь фуа-гра Тартар из лосося, гуакамоле Моти Суши Крудо из лосося Лосось, манго Трюфельный чизбургер, фри, айоли Осьминог, азиатский ромеско Черная треска, барблан Рамен с говядиной Ризотто Di Mare Паста Caccio e Pepe с гребешком Аранчини с креветками Паста Caccio e Pepe с говядиной Вителло Тоннато Goshu Spritz Passion Cream Следующая фотография 1 / 22 Вагю татаки Жареный рис с креветками Бавет, грибы Цыпленок терияки Удон с морепродуктами Ролл угорь фуа-гра Тартар из лосося, гуакамоле Моти Суши Крудо из лосося Лосось, манго Трюфельный чизбургер, фри, айоли Осьминог, азиатский ромеско Черная треска, барблан Рамен с говядиной Ризотто Di Mare Паста Caccio e Pepe с гребешком Аранчини с креветками Паста Caccio e Pepe с говядиной Вителло Тоннато Goshu Spritz Passion Cream

В закусках — тартар из говядины на молочном хлебе хоккайдо с соусом из черного чеснока (1100 руб.), обожженные тонкие слайсы — татаки из вагю в соусе понзу (2200 руб.).

Среди горячих блюд — авторский осьминог с азиатским соусом ромеско — слегка пикантный (2600 руб.). В сезонном меню в стиле итамеши, которое подразумевает смешение японской и итальянской кухни,— качо э пепе с говядиной стир-фрай, обжаренной на тепане (1400 руб.) и шарики аранчини с креветкой(500 руб.).

Всю пасту из этого сезонного предложения готовят на бульоне даси, что заметно меняет ее вкус.

К основному меню прилагается достаточно большой раздел саке, в том числе популярный сейчас игристый саке. Есть и коктейльная карта с выраженными азиатскими акцентами — она продолжает ту же логику свободных сочетаний, что и кухня.

2-я Звенигородская улица, дом 12, строение 1 Пн-Чт, Вс: с 12:00 до 23:00 Пт, Сб: с 12:00 до 00:00

Осенний бранч в Сколково

26 сентября ENO Bistro в Сколково примет гостевой бранч нижегородского ресторана «19». За одной кухней встретятся шеф-повар ENO Владислав Фаст и бренд-шеф «19» Александр Николаенко. Их объединяет интерес к локальным продуктам, работе с открытым огнем и русской гастрономической традиции — впрочем, каждый трактует ее по-своему.

Николаенко пришел к этой теме через поваренную книгу 1898 года, найденную в антикварном магазине. В ней шеф обнаружил более 50 рецептов, которые стали для него не столько готовыми блюдами, сколько материалом для исследования русской кухни. В «19» старинные кулинарные приемы соседствуют с современными техниками, а привычные продукты получают новое прочтение.

Для ENO Bistro такой подход тоже вполне органичен: в основе его кухни — работа с тем, что дают сезон, лес, фермерские хозяйства и охота.

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Фаст и Николаенко подготовили семь блюд. В меню — вяленая свекла с черной смородиной и козьим сыром, карпаччо из сердца оленя с ежевикой, бутерброд со шпротами и айоли, кулебяка из налима с черной икрой, пирог-рассольник с петухом и мясным соусом, волжский судак с овсом и лесными грибами. На десерт — «Городецкий пряник».

Сам формат также выходит за рамки обычного гастрольного сета: блюда будут подавать в сопровождении рассказов шефов о продуктах, рецептах и кулинарных источниках.

Бранч пройдет 26 сентября с 14:00 до 18:00. Новая улица, дом 100, строение 5

Ольга Карпова