Главное на рынке недвижимости к утру 21

ЗПИФ «Вим Недвижимость» (управляется «Вим Сбережениями») приобрел у девелопера Forma (входит в группу ПИК) строящийся бизнес-центр «Фрейм» площадью 69,7 тыс. кв. м, сообщают «Ведомости». Из этой площади 60,9 тыс. кв. м приходится на офисы. Проект также включает в себя ритейл, образовательные и спортивные помещения. Объект находится на ул. Пресненский Вал рядом с Белорусским вокзалом. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Консультанты называют сделку одной из крупнейших в столице в этом году. По их оценкам, ее сумма могла составить от 25 до 29 млрд руб.

ПАО «ДОМ.РФ» выставил на продажу три недостроенных многоэтажных дома общей площадью 47,8 тыс. кв. м и земельные участки площадью 1,96 га в Липецке. Объекты выставлены одним лотом, его начальная стоимость — 990,9 млн руб. Многоэтажки расположены в Советском округе на территории военного городка № 1, вблизи улицы Игнатьева рядом со стадионом и Домом офицеров. Аукцион запланирован на 13 ноября.

«ДОМ.РФ» снова не смог продать недостроенный микрорайон «Кузнечики-2» около подмосковного Подольска. 11 недостроенных зданий общей площадью более 213 тыс. кв. м на участке 40,6 га продавались по начальной цене 2,63 млрд руб. На аукцион подали две заявки компании, связанные с воронежским девелопером ГК «Развитие». Однако торги все равно признали несостоявшимися, поскольку участники не сделали предложений по цене. Степень готовности домов, строительство которых остановилось в 2010 году, варьируется от 21% до 63%. Прошлый аукцион прошел осенью 2025 года, после него цену снизили на 44,6%.

Девелопер MR Group продал строящийся бизнес-центр Link площадью 75 тыс. кв. м на Рябиновой улице в Москве, сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Сдача объекта запланирована на IV квартал 2028 года. Строительство началось в первой половине 2025 года. По проекту комплекс должен включать два здания — на 29 и 11 этажей.

ООО «СЗ Дубининская 59» (структура девелопера Level Group) заключило мировое соглашение по иску застройщика к своему подрядчику ООО «ЛМ Констракшн». Соглашение утвердил Арбитражный суд Москвы 17 сентября, однако его условия пока неизвестны. В прошлом году Level Group потребовала взыскать с компании 3,16 млрд руб. за срыв сроков выполнения строительных работ. Суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с «ЛМ Констракшн» 1,8 млрд руб. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменений. Итог, однако, не удовлетворил ни одну из сторон.

Власти Москвы выставили на торги купеческий особняк XVIII века площадью 1 тыс. кв. м в Замоскворечье по начальной цене 263 млн руб. Здание на Пятницкой улице имеет статус выявленного объекта культурного наследия регионального значения. До революции особняк принадлежал купчихе Марфе Булочкиной. После 1917 года в нем размещался отдел НКВД, а затем — отделение полиции. В 2018 году сообщалось о начале реставрации здания. Торги запланированы на 6 ноября.

ППК «Фонд развития территорий» потребовал взыскать с АО «Крокус Интернэшнл» 2,3 млрд руб. Иск подан 17 сентября. Чего касаются претензии госорганизации, не уточняется. Кроме того, нет сведений о заключенных между сторонами контрактах. Стороны ранее встречались в суде. В феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы взыскал с «Крокус Интернэшнл» по требованию Фонда 2,5 млн руб. убытков по подрядным договорам на завершение строительства жилых домов. «Крокус Интернэшнл» закончил 2025 год с убытком в размере 14,7 млрд руб. — показатель вырос на 49%.

Правительство России дополнительно выделит 2,8 млрд руб. на сертификаты для жителей приграничных территорий Курской области, которые лишились жилья в результате атак ВСУ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Сертификаты получат 375 граждан.