При авиаударах ВВС Пакистана по Афганистану погибли три человека

В результате авиаударов ВВС Пакистана по приграничным территориям Афганистана погибли три человека. Четыре человека получили ранения. Разрушены два здания. Представителей правительства Афганистана Забихулла Моджахед заявил, что афганские войска «дадут соответствующий ответ» на атаку Пакистана.

Как сообщает афганский телеканал TOLOnews, авиаудары пришлись на жилой дом в провинции Кунар утром. Погибли хозяин дома, его жена и дочь. Еще четыре члена семьи получили ранения. В другом приграничном районе Пактик один из снарядов попал в пустой дом, второй — в бывший магазин. О жертвах не сообщается.

Отношения между двумя соседними странами ухудшились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что они укрывают боевиков нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана.